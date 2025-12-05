Смертность в очередях на медпомощь в Канаде: 23 746 случаев за год

Аналитический центр SecondStreet.org 26 ноября 2025 года опубликовал данные: за финансовый год (1 апреля 2024 – 31 марта 2025) в Канаде умерло не менее 23 746 пациентов, ожидавших госпитализацию, операции или диагностику (кардиохирургия, замена бедра, МРТ и др.). Данные получены по запросам в рамках Закона о свободе информации (FOI) от органов здравоохранения провинций.

Цифра неполная: исключены Альберта (не собирает такие данные), части Манитобы; в большинстве провинций нет статистики по смертям в ожидании специалистов или диагностики (только хирургия). Реальное число, вероятно, превышает 25 000. По сравнению с предыдущим годом рост на 3%; ожидание варьировалось от <1 недели до 9 лет. Не все случаи жизненно важны (много замен суставов, катаракты), но многие улучшали качество жизни. ​

С апреля 2018 года SecondStreet зафиксировал >100 876 смертей в очередях (с пробелами в данных прошлых лет, реально больше). В Онтарио: 355 смертей в ожидании кардиохирургии (90+ после превышения сроков >90 дней). Причины роста: старение населения, иммиграция (+3,8 млн за 5 лет), неэффективность системы несмотря на удвоение расходов на душу населения.

Центр критикует отсутствие прозрачности: правительства не отслеживают/публикуют данные, в отличие от инспекций ресторанов. Рекомендации: фокус на хронических случаях, реформы для снижения страданий.

Данные по эвтаназии (MAiD) за 2024–2025 пока нет, но экстраполяция 2020-х даёт >18 000 случаев/год — сравнимо с очередями. Программа расширяется, что может «решить» проблему: эвтаназия дешевле операций/поддержки жизни. SecondStreet подчёркивает системный кризис, требующий реформ.

