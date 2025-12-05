Коллегия врачей Квебека предупреждает: Bill 7 угрожает независимости здравоохранения

Коллегия врачей Квебека (CMQ) выражает серьёзные опасения по поводу Bill 7 — закона «О сокращении бюрократии, повышении эффективности правительства и усилении ответственности старших госслужащих».

Президент CMQ доктор Мориль Годро в письме от 1 декабря Комитету по учреждениям предупредил, что слияние ключевых органов здравоохранения может привести к политическому вмешательству и подорвать научную независимость.

Законопроект предусматривает объединение Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) и Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) в единый Institut québécois de santé et de services sociaux (IQSSS). Кроме того, национальные лаборатории передаются под управление Santé Québec. CMQ признаёт цель централизации для повышения эффективности, но опасается потери автономии: «Такая независимость необходима для credibility научных рекомендаций и защиты от политического или экономического влияния».

Годро подчёркивает риски ослабления надзора, профилактики и продвижения здоровья — особенно по хроническим заболеваниям, инфекциям и пандемиям, поскольку функции общественного здравоохранения не прописаны явно. Он ссылается на пример США, где реорганизация привела к сокращениям в Centers for Disease Control (CDC), FDA и National Institutes of Health, усугубив неравенство и politicизировав решения. «Квебек должен избежать подобных ошибок», — предупреждает президент CMQ.

Закон также ликвидирует Transplant Québec, передав обязанности Héma-Québec. CMQ настаивает на сохранении экспертизы: «Transplant Québec обладает глубокими знаниями в больничных процедурах, в отличие от community-ориентированной Héma-Québec». Héma-Québec рассматривает вариант дочерней структуры без немедленных изменений.

Министерство утверждает, что слияние устранит проблемы координации, выявленные в COVID-19, сохранив миссии агентств. Эксперты вроде Оливье Жака из Университета Монреаля сомневаются в экономии ($35 млн к 2029–2030 за счёт 220 FTE) и предупреждают о потере превентивных функций. Консультации продолжаются.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG