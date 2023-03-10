В Канаде выдано разрешение на загрузку ядерного топлива в модернизированный реактор АЭС «Дарлингтон»

Канадский ядерный регулятор дал разрешение компании Ontario Power Generation (OPG) на за­грузку топлива в реактор энергоблока № 3 АЭС «Дарлингтон» после окончания первой приоста­новки работ для проверки модернизированного реактора.

Исполнительный вице-президент и директор по вопросам регулирования эксплуатационной дея­тельности Канадской комиссии по ядерной без­опасности Рамзи Джаммал уведомил OPG пись­мом о том, что OPG выполнила условия по окон­чанию приостановки работ для проверки, «и те­перь топливо может быть загружено в активную зону энергоблока № 3».

OPG проводит модернизацию всех четырех энергоблоков Candu на АЭС «Дарлингтон» в рамках 10-летнего проекта стоимостью 12,8 млрд, который позволит эксплуатировать реакторы в течение следующих 30 лет. Энергоблок № 3 АЭС «Дарлинг­тон» является вторым энергоблоком на площадке, подлежащим ремонту: энергоблок № 2 АЭС «Дарлингтон» уже отремонтирован и возвращен в работу в июне 2020 г.

Ремонт реактора Candu предусматривает извлечение всего топлива и тяжелой воды из реактора и его изоляцию от остальной части АЭС вплоть до демонтажа. В рамках высокоточного восста­новления проверяются тысячи компонентов, включая те, которые недоступны при собранном реакторе, и осуществляется замена всех 480 топливных каналов и 960 питающих трубок. Повтор­ная сборка активной зоны реактора энергоблока № 3 АЭС «Дарлингтон» была завершена в июле.

Модернизация энергоблока № 3 АЭС «Дарлингтон» началась в сентябре 2020 г., которую плани­руется завершить в первом квартале 2024 г. Модернизация энергоблока № 1 началась в феврале 2022 г., завершение работ ожидается во втором квартале 2025 г. Ведется подготовка к началу ра­бот на энергоблоке № 4 АЭС «Дарлингтон» в третьем квартале 2023 г.

OPG также подала заявку в CNSC на получение лицензии для строительства на площадке АЭС «Дарлингтон» первого в Канаде малого модульного реактора для подключения к сети, который в настоящее время является единственным в Канаде, получившим лицензию на сооружение новой ядерной установки. Компания выбрала проект BWRX-300, разработанный «GE Hitachi», и предва­рительно сообщила, что рассчитывает принять решение о строительстве к концу 2024 г. с целью начать эксплуатацию АЭС в 2028 г.