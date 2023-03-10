Монреальские ученые опубликовали новые данные о влиянии COVID-19 на психику человека

Последствия пандемии COVID-19 для психического здоровья не такие серьезные, как считалось раньше. Такой вывод опубликовали в научном журнале The BMJ канадские ученые Университета Макгилла в Монреале.

Ученые изложили свои выводы в работе «Сравнение симптомов психического здоровья до и во время пандемии COVID-19». Как отмечают авторы, предыдущие исследования влияния ковида на психику человека просто не учитывали показатели психического здоровья людей до пандемии.

Между тем исследования, которые сравнивали данные до и во время пандемии, опирались на маленькую выборку. Она состояла из 40−70 исследований англоязычных баз данных и показывала очень тяжелые последствия от ковида для психики людей. О недостаточности данных для исследования сообщил и ведущий автор канадского исследования профессор психиатрии Бретт Томбс.

«Утверждения о том, что психическое здоровье большинства людей в период пандемии значительно ухудшилось, опирались в основном на отдельные исследования, которые являлись снимками конкретной ситуации, в конкретном месте, в конкретное время», — уточнил профессор.

Канадские ученые исследовали 137 научных работ, проведенных в нескольких регионах мира. Согласно выводам исследования, у населения «нет изменений в общем психическом состоянии или симптомах тревожности». Негативные изменения есть в минимальных проявлениях депрессии, «близких к нулю».

Ухудшение психического состояния отмечается только у женщин. По мнению ученых, такая ситуация объясняется тем, что на них было больше семейных обязанностей в период пандемии, они работали в сфере здравоохранения и соцобеспечения или даже подвергались домашнему насилию.