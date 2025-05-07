Торжественный прием в представительстве РФ при ИКАО

6 мая 2025 года в представительстве Международной организации гражданской авиации (ИКАО) состоялся торжественный прием, посвященный 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие собрало представителей дипломатического корпуса, сотрудников ИКАО, ветеранов, а также гостей из разных стран.

ИКАО – это специализированное учреждение ООН, созданное с целью регулирования и координации деятельности в сфере международной гражданской авиации, штаб-квартира которого располагается в Монреале.

Официальный прием стал важным событием в череде памятных мероприятий, проходящих по всему миру в честь юбилея Победы. В приветственных словах представители ИКАО подчеркнули значение Победы для всего человечества, отметив вклад советского народа и народов-участников антигитлеровской коалиции в достижение мира и свободы.

В ходе приема прозвучали слова благодарности ветеранам и труженикам тыла, а также потомкам героев, чья память бережно хранится в семьях и национальных традициях. Участники почтили минутой молчания память павших, после чего приглашенные участники вечера подняли тост за Победу. Фоном звучали самые известные песни военных лет.

Торжественный прием в представительстве ИКАО стал не только данью уважения героям прошлого, но и символом единства мирового сообщества в стремлении к мирному небу и сотрудничеству. Собравшиеся единодушно выразили надежду, что память о событиях Второй мировой войны будет и дальше служить напоминанием о хрупкости мира и необходимости совместных усилий ради его сохранения.

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