25 вагонов с пивом сошли с рельсов в американском штате Монтана

В американском штате Монтана с рельсов сошли сразу 25 вагонов с грузом пива. Уточняется, что при аварии никто не пострадал. Угрозы окружающей среде нет.

“С рельсов сошли порядка 25 вагонов, в которых перевозилось пиво”, – отмечается в сообщении. Губернатор Монтаны Грег Джианфорте заявил о готовности “мобилизовать ресурсы штата” при необходимости.

Отметим, что в последнее время в США произошла целая серия железнодорожных катастроф.

Так, в феврале в штате Огайо перевернулся состав с винилхлоридом. Пути долгое время были заблокированы, а пожар продолжался. Винилхлорид считается канцерогеном, врачи напрямую связывают работу с винилхлоридом с развитием опухолевого процесса. Последствия инцидента не могут устранить до сих пор. В водоемах в районе города Ист-Палестин находят тонны мертвой рыбы. Гибнет и домашняя птица.

После этого в США произошло еще несколько аварий с поездами, перевозившими опасные вещества. Так, в штате Мичиган сошел с рельсов товарный поезд, который перевозил опасные химикаты. Как сообщили в департаменте окружающей среды, в одной из цистерн находится жидкий хлор. К счастью, именно этот вагон не перевернулся.

17 марта штате Вашингтон сошел с рельсов грузовой состав, перевозящий дизель, а 23 марта в штате Массачусетс перевернулся грузовой поезд, перевозивший отходы. 27 марта в США опрокинулся поезд с нефтепродуктами, произошла утечка. А в Калифорнии перевернулись более полусотни вагонов с железной рудой. После крушения состав загорелся, от него осталась лишь груда обугленного металла.