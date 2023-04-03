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Новости Солдаты британской королевской гвардии рассказали об ужасных условиях в казармах
Фото: https://www.pexels.com/

Солдаты британской королевской гвардии рассказали об ужасных условиях в казармах

Виктория Христова Апр 3, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Солдаты британской королевской гвардии рассказали об ужасных условиях в казармах отключены 16 Просмотров

Солдаты королевской гвардии Британии пожаловались на плохие условия в казармах

Солдаты британской королевской гвардии рассказали, что их казармы содержатся в ужасных условиях.  Там очень грязно. Лондонская Газета опубликовала фото из Веллингтонских казарм, которые находятся в 300 метрах от Букингемского дворца.

“Казармы Веллингтона абсолютно грязные, но снаружи выглядят великолепно. Туристы стоят у ворот, чтобы сфотографироваться, но они не поверят, какая жизнь у солдат внутри”,  говорится в публикации.

Журналисты газеты сделали фото помещений, где живут солдаты известных полков — Колдстрим, Гренадеры, Ирландская, Шотландская и Валлийская гвардии. Их комнаты превратились в помойку, мусор из вёдер в коридорах тоже не убирается, а в туалетах появились грязь и плесень. Кроме того, солдаты сообщили, что их считают “отбросами” и они “внизу пищевой цепочки”. Причём жаловаться бесполезно, поскольку их игнорируют.
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