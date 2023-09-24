В Бельгии рассказали о планах ученых расшифровать куриный язык

Японские исследователи утверждают, что смогут переводить куриный язык благодаря искусственному интеллекту, проинформировали журналисты бельгийского VRT 21 сентября в публикации на сайте телеканала.

Японские исследователи утверждают, что смогут переводить куриный язык благодаря искусственному интеллекту, проинформировали журналисты бельгийского VRT 21 сентября в публикации на сайте телеканала.

Исследователи из Токийского университета утверждают, что могут перевести куриные звуки в эмоции. Они разработали компьютерную программу, которая анализирует звуки кур с помощью искусственного интеллекта и может связать их с шестью эмоциональными состояниями: голодом, страхом, гневом, удовлетворением, волнением и стрессом.

Система угадывает успешно в 80% случаев, как утверждают исследователи. Исследование еще должно быть рассмотрено другими учеными, прежде чем оно будет одобрено и опубликовано в научном журнале.

В ходе исследования работала с команда из 8 ветеринаров и зоопсихологов, чтобы получить представление об эмоциях цыплят. Вместе они проанализировали 200 часов звукозаписей 80 кур.

Система искусственного интеллекта проиграла 100 часов записей, каждый звук был помечен соответствующей эмоцией. Затем компьютеру было предоставлено 100 часов новых звукозаписей без описания. Система смогла правильно угадать эмоциональное состояние в 80% случаев.

«Похоже, что наша модель научилась находить закономерности и особенности в звуках курицы и интерпретировать их», — считают исследователи.