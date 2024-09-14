Монреальский рынок недвижимости демонстрирует силу по сравнению с другими канадскими городами

В августе продажи жилья в Монреальской агломерации выросли на 9% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным Ассоциации профессиональных брокеров недвижимости Квебека (QPAREB).
Этот рост происходит в то время, когда многие другие канадские города сталкиваются с ростом уровня задолженности и ужесточением финансовых условий домохозяйств. Однако Монреаль, похоже, выигрывает от уникального сочетания более низких цен на жилье и серии снижений процентных ставок, что улучшает доступность для покупателей.
Все основные районы Монреальской агломерации показали рост активности продаж. Например, в Лавале продажи жилья выросли на 17% по сравнению с прошлым годом, а в Сен-Жан-сюр-Ришелье и на Северном берегу – на 16% и 12% соответственно.
Конечно! Вот более подробная информация о текущем состоянии рынка недвижимости в Монреале:
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- Рост продаж: В августе 2024 года продажи жилья в Монреальской агломерации выросли на 9% по сравнению с предыдущим месяцем. Это значительное увеличение, особенно на фоне трудностей, с которыми сталкиваются другие канадские города.
- Цены на жилье: Средняя цена проданного дома в Монреале в августе 2024 года составила $614,020, что на 2.6% выше, чем в прошлом году. Цены на отдельные дома выросли на 5.2% до $590,000, а на кондоминиумы – на 3.6% до $407,000.
- Влияние процентных ставок: Три последовательных снижения процентных ставок Банком Канады с начала лета сыграли ключевую роль в увеличении покупательной способности жителей Монреаля. Это позволило многим покупателям приобрести жилье, что привело к росту продаж.
- Активность в различных районах: Все основные районы Монреальской агломерации показали рост активности продаж. В Лавале продажи жилья выросли на 17% по сравнению с прошлым годом, а в Сен-Жан-сюр-Ришелье и на Северном берегу – на 16% и 12% соответственно.
- Сравнение с другими городами: В отличие от многих других канадских городов, Монреаль выигрывает от уникального сочетания более низких цен на жилье и снижения процентных ставок, что улучшает доступность для покупателей.
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