Объемы строительства жилья в стране ежемесячно растут

По данным национального жилищного агентства, ежегодные темпы ввода жилья в Канаде выросли на 13% в прошлом месяце, что обусловлено значительным увеличением темпов ввода жилья в городах.

По данным национального жилищного агентства, ежегодные темпы ввода жилья в Канаде выросли на 13% в прошлом месяце, что обусловлено значительным увеличением темпов ввода жилья в городах.

Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) сообщила, что с учетом сезонных колебаний годовой объем ввода жилья в феврале составил 243 959 единиц, увеличившись с 216 514 в январе, при этом годовой объем ввода жилья в городах вырос на 16% до 222 663 единиц.

Многоквартирные городские дома также показали значительный годовой прирост, подскочив на 18% до 173 745 единиц в прошлом месяце, в то время как количество отдельно стоящих городских домов выросло на 8% до 48 918 единиц в феврале.

Годовой темп ввода жилья в сельской местности составил 21 296 единиц, при этом шестимесячная скользящая средняя месячного показателя с учетом сезонных колебаний составила 255 735 единиц, что на 2% меньше, чем в январе.

Эти результаты знаменуют собой долгожданный всплеск после медленных темпов ввода жилья в начале года. В январе годовые темпы ввода жилья замедлились на 13% по сравнению с декабрем на фоне более высоких затрат на строительство как жилых, так и нежилых объектов.

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Ольга Успенская

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