GreenFirst завершила продажу активов Quebec Assets за 94 млн долларов

Канадская группа GreenFirst завершила ранее объявленную продажу своих лесопильных заводов La Sarre и Béarn, лесозаготовительных предприятий Abitibi и Témiscamingue, а также связанных с ними активов и бизнес-операций компании Chantiers Chibougamau. Общая стоимость сделки составила около 94 млн долларов.

«Мы благодарим Chantiers Chibougamau за гладкое закрытие и надеемся на продолжение продуктивной работы с их командой, – рассказал Пол Риветт, временно исполняющий обязанности главного исполнительного директора и исполнительного председателя операций компании в Онтарио. – С продажей наших активов в Квебеке нам пришлось попрощаться с более чем 500 трудолюбивыми сотрудниками, многие из которых десятилетиями работали в регионе в этих активах. Мы благодарим этих самоотверженных сотрудников за их работу и ценим, что покупатель, семейное предприятие Chantiers Chibougamau, принял их с распростертыми объятиями».

А Twin Rivers Paper Company завершила продажу завода пиломатериалов Plaster Rock Lumber Corporation в провинции Нью-Брансуик, Канада. Покупателем стал один из лидеров лесной промышленности Северной Америке, компания Groupe Lebel.

Продажа согласуется со стратегией Twin Rivers по инвестированию и развитию своего основного бизнеса, производства специальной и крафт-бумаги. Сделка включает долгосрочное соглашение о поставках Groupe Lebel щепы, биомассы из побочных продуктов на предприятие Twin Rivers Paper по производству целлюлозы.

«Мы очень гордимся работой, которую мы проделали в Twin Rivers, по укреплению и упрочению производства [на заводе] Plaster Rock за время нашего владения, – заявил Тайлер Раески, финансовый директор Twin Rivers Paper. – Являясь давним ценным поставщиком нашего целлюлозного производства в Эдмундстоне и имеющая подтвержденный опыт инвестирования в свои активы и улучшения операционных показателей, Groupe Lebel является подходящим партнером для нашего завода Plaster Rock, и мы с нетерпением ждем расширения наших отношений с ними в будущем».