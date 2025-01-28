Законодательное собрание Квебека возвращается к весенней сессии на фоне угрозы тарифов Трампа

Во вторник законодательное собрание Квебека возобновляет работу в рамках весенней сессии, которая, вероятно, будет проходить под влиянием угрозы торговой войны с Соединенными Штатами и нового внимания к вопросам светскости и самобытности.

Накануне возвращения национальной ассамблеи министр иммиграции Жан-Франсуа Роберж объявил, что правительство представит новый законопроект об интеграции, в котором основное внимание будет уделено «приверженности общей культуре» и таким ценностям, как демократия, гендерное равенство и светскость.

«Впервые в нашей истории мы определим, кто мы есть и как мы хотим развиваться как нация», – сказал он в видеоролике, опубликованном в понедельник вечером в социальных сетях.

По его словам, законодательство будет в том же ключе, что и противоречивый закон правительства о светскости и пересмотр закона о французском языке.

Тем не менее, угроза обещанных президентом США Дональдом Трампом 25-процентных тарифов на товары, импортируемые из Канады, будет маячить в начале сессии. Премьер-министр Франсуа Лего уже несколько недель бьет тревогу по поводу возможных тарифов, предупреждая, что они могут стоить Квебеку 100 000 рабочих мест.

Недавно Лего провел сравнение с пандемией COVID-19, призвав квебекцев сплотиться и пообещав защитить их «любой ценой». Он предложил различные ответные меры, включая ограничение доступа американцев к государственным контрактам, и подумывает о том, чтобы призвать квебекцев не ездить во Флориду.

Возможно, Лего надеется, что угроза тарифов вернет его правительству Коалиции «Авенир Квебек» блеск, который сошел с лица земли после пандемии, когда он был самым популярным премьером в стране и его рейтинг одобрения достигал 77 процентов. На прошлой неделе на выездном заседании фракции он представил себя как надежного лидера, способного провести провинцию через «кризис Трампа».

«Это дает CAQ возможность возобновить свою деятельность с темой экономики», – сказал Паскаль Мейлхот, бывший политический советник Лего. «Когда возникает подобная угроза, люди обычно стремятся опереться на правительство и избежать потрясений».

Лего также воспользовался возможностью нанести удар по суверенистской Партии квебекуа, которая лидирует в опросах уже больше года. Лидер партии Поль Сен-Пьер Пламондон пообещал провести референдум о независимости к 2030 году, но Лего на прошлой неделе заявил своим сторонникам, что суверенитет – это неправильный приоритет в момент неопределенности.

«Сейчас не время разделяться», – сказал он. «Сейчас время работать вместе и сотрудничать с остальной Канадой, чтобы выиграть битву против мистера Трампа».

Пока неясно, находит ли это послание отклик. Опрос, проведенный компанией Léger на прошлой неделе, показал, что PQ поддерживают 34 процента респондентов, тогда как правящую партию – 25 процентов. При этом поддержка независимости составила около 31 процента, что несколько ниже, чем в предыдущих опросах, в которых она составляла около 35 процентов. Мейлхот сказал, что потенциальный канадско-американский кризис может «дестабилизировать» PQ и подорвать ее популярность.

Оппозиционные либералы также присоединились к атаке, а временный лидер Марк Тангуэй заявил, что угрозы Трампа – это явный аргумент против суверенитета.

Сен-Пьер Пламондон не отказался от своей поддержки независимости и заявил на прошлой неделе, что его не поколеблют «турбулентности» администрации Трампа. Но он также признал, что в условиях, когда все взоры обращены к Белому дому, будет «непросто» обеспечить подотчетность правительства по внутренним вопросам.

Необходимость поддержать квебекские предприятия в условиях тарифов может стать препятствием для выполнения плана правительства по ликвидации рекордного дефицита в 11 миллиардов долларов. На прошлой неделе Лего признал, что больше не может гарантировать, что Квебек достигнет сбалансированного бюджета в 2029-30 финансовом году, как и планировалось.

«Я думаю, что это вредит им с точки зрения их брендинга», – сказал политический аналитик Руди Хасни. «Их избрали, сказав, что они лучше всех управляют экономикой… а теперь это самый большой дефицит в истории».

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