Министр иммиграции Квебека представит закон об «интеграции» на этой неделе

Министр Квебека, отвечающий за иммиграцию и французский язык, объявил в понедельник, что планирует представить законопроект об «интеграции».

«Впервые в нашей истории мы определим, кто мы такие и как мы хотим развиваться как нация», – сказал Жан-Франсуа Роберж в видеоролике, опубликованном на сайте X.

«Мы предложим общественный договор, который объединит всех квебекцев».

По словам Робержа, предлагаемый закон будет основываться на реформе языка (законопроект 96) и законе о светскости (законопроект 21), последний из которых вскоре будет рассмотрен Верховным судом. По словам Робержа, эти законы «вернут Квебеку его гордость».

По его словам, в законопроекте будет сделан акцент на соблюдении «общей культуры», основанной на таких ценностях, как демократия, гендерное равенство и светскость, которые Квебек ранее пытался изложить в предложенной им Хартии ценностей.

«Эти ценности, в некотором смысле, составляют основу нашего общества и должны соблюдаться во всех сферах нашей нации. Нации, которая с гордостью заявляет о себе с помощью нашего общего официального языка: французский», – сказал Роберж в видеоролике. Роберж отметил, что если Канада приняла мультикультурализм, то Квебек «никогда» этого не делал.

«Учитывая рост иммиграции, который мы наблюдаем в последнее время, крайне важно, чтобы Квебек наконец получил свою собственную модель интеграции», – сказал он.

«Эта модель позволит нам построить общество, в котором франкофонное большинство приглашает всех квебекцев следовать общей культуре нашей страны и вносить в нее свой вклад».

Далее он сказал, что французский язык выдержал исторические испытания и сейчас на нем говорят «с любым акцентом в мире».

«Именно поэтому закон об интеграции приглашает всех квебекцев собраться вокруг языка Виньо и Тремблэ, потому что это также язык Дани Лаферьера, Букара Диуфа, Джима Коркорана, Мишеля Жана и Ким Туи».

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