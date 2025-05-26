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Новости Британия стремится защитить Карла III от конфликта с Трампом в Канаде
Фото портала Дзен

Британия стремится защитить Карла III от конфликта с Трампом в Канаде

Степан Артемьевский Май 26, 2025 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 22 Просмотров

В преддверии официального визита короля Карла III в Канаду британские власти предпринимают активные меры, чтобы не допустить вовлечения монарха в политические разногласия между Канадой и Соединёнными Штатами. Как сообщает издание The Times, высокопоставленные источники утверждают, что речь Карла III, запланированная на 27 мая, будет направлена на поддержку Оттавы и противодействие притязаниям президента США Дональда Трампа.

Карл III должен открыть новую сессию канадского парламента, выступив с 30-минутной речью. Напомним, Канада — часть Содружества наций, а британский монарх формально считается главой государства. Однако визит короля проходит на фоне обострения канадско-американских отношений и неоднозначных заявлений Дональда Трампа, который ранее предлагал присоединить Канаду к США, мотивируя это вопросами обороны и торговли.

Британские министры настоятельно рекомендуют канадскому правительству не втягивать короля в политические споры с Трампом. Однако, по данным источников, канадская сторона сопротивляется этим попыткам и настаивает на том, чтобы речь Карла III содержала намёки на поддержку Канады в торговых разногласиях с США.

Профессор Филипп Мерфи из Университета Лондона отмечает, что монархическая речь, скорее всего, не обойдётся без дипломатических намёков на ситуацию с Трампом и продемонстрирует солидарность Британии с Канадой.

Канада остаётся конституционной монархией и независимой парламентской демократией, однако роль британского монарха в современной политике носит скорее символический характер. Тем не менее, подобные визиты и публичные выступления могут оказывать значительное влияние на международные отношения и общественное мнение.

На фоне обсуждения визита Карл III также делился новостями о своём здоровье. После визита президента Украины Владимира Зеленского над резиденцией Сандрингем был введён запрет на полёты дронов, что подчёркивает повышенные меры безопасности вокруг королевской семьи.

Визит Карла III в Канаду обещает стать не только важным символическим событием для Содружества, но и испытанием для дипломатии — как британской, так и канадской. Сумеет ли монарх остаться вне политических баталий или его слова станут новым поводом для обсуждения на международной арене, покажет время.

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