В Канаде на территории бывшей школы-интерната обнаружены безымянные могилы

Информацию предоставил вождь местного племени у озера Фрейзер, отметив, что находка стала результатом работы комиссии, проводившей поисковые мероприятия 30 ноября.

Вождь Надле Вхутен Беверли Кетло сообщил, что потенциальные захоронения были выявлены после почти двух лет геофизических исследований. Они располагаются на участке бывшей индейской школы-интерната Лежак, расположенном примерно в 160 километрах от Принс-Джордж.

Ранее о захоронениях в этом районе знали, но не все могилы были обозначены. «Мы понимаем, что там могло быть больше детей, но не знали, сколько именно.

Вопрос о количестве гложет меня. Как много из вас сталкивались с кладбищами на заднем дворе школ?» — поделилась Кетло.

Комиссия зафиксировала 23 потенциальные могилы с помощью георадара и магнитометра, основываясь на показаниях бывших учеников интерната.

Обследовано 142 500 м² территории, где с 1922 по 1976 год учились 7850 детей.

За это время зарегистрировали 38 смертей, включая трагедию с четырьмя мальчиками, замерзшими в поисках дома.

После этой находки поиски расширились на другие места, хотя в некоторых из них успеха не достигли.

Проблемы также возникли из-за противодействия коренных народов эксгумации останков, так как они выступают за сохранение покоя усопших.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.