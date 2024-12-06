В Канаде на территории бывшей школы-интерната обнаружены безымянные могилы

Вождь Надле Вхутен Беверли Кетло сообщил, что потенциальные захоронения были выявлены после почти двух лет геофизических исследований. Они располагаются на участке бывшей индейской школы-интерната Лежак, расположенном примерно в 160 километрах от Принс-Джордж.
Ранее о захоронениях в этом районе знали, но не все могилы были обозначены. «Мы понимаем, что там могло быть больше детей, но не знали, сколько именно.
Вопрос о количестве гложет меня. Как много из вас сталкивались с кладбищами на заднем дворе школ?» — поделилась Кетло.
Комиссия зафиксировала 23 потенциальные могилы с помощью георадара и магнитометра, основываясь на показаниях бывших учеников интерната.
Обследовано 142 500 м² территории, где с 1922 по 1976 год учились 7850 детей.
За это время зарегистрировали 38 смертей, включая трагедию с четырьмя мальчиками, замерзшими в поисках дома.
После этой находки поиски расширились на другие места, хотя в некоторых из них успеха не достигли.
Проблемы также возникли из-за противодействия коренных народов эксгумации останков, так как они выступают за сохранение покоя усопших.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.