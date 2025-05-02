Экстремальная погода в Квебеке усиливает тревогу мэров

С приближением федеральных выборов по всей Канаде усиливается обеспокоенность среди мэров и муниципальных властей: обсуждение экономики, по их мнению, затмевает не менее острые вопросы изменения климата. Особенно остро эта проблема ощущается в Монреальском регионе, где жители всё ещё помнят беспрецедентные снегопады февраля и разрушительные летние наводнения.

Экстремальные погодные явления: новый стандарт для Квебека

В феврале 2025 года на Монреаль обрушились два подряд снежных шторма, которые принесли более 70 см снега всего за четыре дня — такого объёма осадков за столь короткий срок не было с 1890-х годов. Летом 2024 года город столкнулся с историческим наводнением: за сутки в аэропорту Монреаля выпало 154 мм осадков, что стало новым абсолютным рекордом. Наводнения затопили дороги, подвалы, предприятия, оставили без электричества до 12 000 человек и привели к эвакуации жителей. В общей сложности по югу Квебека было повреждено 170 дорог и затоплено более 1 000 домов.

Экстремальные погодные явления не ограничились только Квебеком. В 2024 году Канада пережила разрушительные лесные пожары, включая пожар, уничтоживший город Джаспер в Альберте, а также рекордные убытки от ураганов и ливней — только за лето ущерб от стихийных бедствий превысил 8,5 млрд долларов.

Почему муниципальные власти бьют тревогу

В условиях, когда климатические катастрофы становятся всё более частыми и разрушительными, муниципальные власти требуют от федеральных партий большего внимания к вопросам устойчивости и перехода к чистой энергии. На этой неделе региональный орган Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) официально обратился ко всем федеральным партиям с призывом сосредоточиться на энергетическом переходе, а не на строительстве новых трубопроводов.

Мэры подчёркивают, что недавние наводнения и снегопады не только нарушили инфраструктуру, но и нанесли серьёзный экономический ущерб, а также поставили под угрозу безопасность тысяч жителей. По мнению экспертов, изменение климата уже сейчас увеличивает интенсивность и частоту экстремальных погодных явлений в Канаде.

Научный консенсус: климат меняет характер осадков и штормов

По данным Environment Canada и других научных организаций, потепление атмосферы приводит к тому, что она может удерживать больше влаги, что увеличивает вероятность сильных ливней и наводнений. Тёплые зимы и резкие оттепели приводят к обильным снегопадам и последующим паводкам. Ожидается, что с каждым градусом глобального потепления благоприятные условия для развития опасных штормов в Канаде будут увеличиваться на 5–20%7.

Заключение

Экстремальная погода последних лет в Квебеке и по всей стране наглядно демонстрирует: изменение климата — не абстрактная угроза, а реальный фактор, влияющий на жизнь миллионов канадцев. Муниципальные власти требуют, чтобы борьба с климатическими рисками стала одним из центральных вопросов федеральной кампании, наряду с экономикой.

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