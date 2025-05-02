Министр французского языка Квебека пообещал стабильность программ францизации в 2025–2026 году

Министр французского языка Квебека Жан-Франсуа Роберж пообещал, что в следующем учебном году курсы францизации (обучения французскому языку для иммигрантов и временных работников) будут проводиться стабильно и предсказуемо. Это заявление прозвучало на фоне прошлогодних массовых закрытий и перебоев с проведением занятий по всему Квебеку, что вызвало волну критики со стороны оппозиции и общественности.

Роберж признал, что в прошлом году были «проблемы со стабильностью» в организации курсов: занятия открывались и закрывались в режиме «йо-йо», а многие желающие не могли получить доступ к обучению. «В следующем году этого больше не будет, — пообещал министр во время обсуждения бюджетных ассигнований. — Достигнуто соглашение, финансирование стабильно и увеличено. Соглашение с образовательной сетью возобновлено. Предсказуемость будет обеспечена».

В среду министр объявил о новом соглашении на сумму 119,4 миллиона долларов на 2025–2026 годы, что на 14,3% больше, чем в прошлом году. Эти средства пойдут на поддержку 63 школьных центров и комиссий, занимающихся францизацией.

Несмотря на обещания министра, оппозиция продолжает критиковать ситуацию. Депутат от Либеральной партии Андре А. Морен отметил, что сроки ожидания доступа к курсам французского языка резко выросли: с 32 дней в 2022–2023 году до 84 рабочих дней в текущем году. Он обвинил правительство в «импровизации» и неспособности обеспечить своевременный доступ к важнейшему инструменту интеграции.

Система испытывает серьёзную нагрузку из-за роста числа временных иностранных работников и иммигрантов, а также нехватки преподавателей и предыдущих бюджетных ограничений.

Чтобы повысить доступность, Francisation Québec вскоре запустит новые онлайн-модули для начинающих взрослых, что позволит тем, кто не может посещать очные занятия, учиться дистанционно. По данным министерства, в 2024–2025 году обучение французскому языку прошли более 90 000 человек — это на 25% больше, чем годом ранее. Количество ожидающих своей очереди на курс сократилось с 47 000 до 25 000.

Министр Роберж заверил, что с новым финансированием и обновлёнными механизмами планирования прошлогодняя нестабильность и непредсказуемость останутся в прошлом. Власти рассчитывают, что это позволит большему числу иммигрантов и временных работников успешно интегрироваться в общество Квебека через изучение французского языка.

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