KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Комедийный сериал «Кафе Куба». Премьера!

Видеотека Premier представляет новый комедийный сериал «Кафе Куба» от создателей «Ольги», «Физрука» и «Реальных пацанов». События ленты происходят в начале нулевых в небольшом провинциальном городке, а именно в придорожном кафе с экзотическим названием «Куба». Им уже долгое время управляет бойкая Тамара, у неё всё налажено и под контролем. Однако всё меняется, когда на пороге заведения появляется супруга покойного бывшего мужа Наталья, которая требует разделить имущество. Вдобавок, в кафе заявляется брошенная прямо на дороге в день собственной свадьбы невеста Геля. Все эти абсолютно разные героини теперь вынуждены помогать друг другу и пытаться

решить все мучающие них неурядицы.

Видеотека more.tv – Комедийный сериал «Моя мама — шпион». Премьера!

В видеотеке more.tv стартует ироничная комедия с Ириной Пеговой в главной роли – сериал под названием «Моя мама – шпион». В центре внимания оказывается обычная домохозяйка Даша Цветаева, которая довольна своей тихой жизнью с детьми и мужем. Однажды к ней возвращается память и оказывается, что раньше она была настоящей звездой специального шпионского отдела. Героиня восстанавливается и возвращается к работе агента высшего разряда. Вместе с начальником Соболевым и экс-женихом Макаровым она должна задержать предателя. Но сможет ли она совместить это тайное задание со скучной жизнью домохозяйки?

Видеотека START – Сериал «Против всех»

Видеотека START предлагает посмотреть комедийный сериал «Против всех» от создателей ленты «Ивановы-Ивановы». Главным героем картины стал Дед Захар, который всю жизнь прожил в деревне. Он ловил рыбу в местном пруду, собирал землянику, ходил по грибы в ближайший лес. Теперь же на месте всего это вокруг его дома построили огромный современный жилой комплекс с пластиковыми окнами. Дед Захар сумел отстоять свой дом и готов бороться с новизной до последнего.

Видеотека Premier – Фильм «Чебурашка». Премьера!

Видеотека Premier радует новым взглядом на любимую историю из детства. Сюжет разворачивается вокруг угрюмого садовника приморского дендрария Геннадия Петровича, чья жизнь не отличается особым разнообразием или весельем. Всё меняется, когда он случайно находит невероятное существо. Маленький пушистый зверек с большими ушами мгновенно очаровывает пожилого мужчину, однако про Чебурашку очень быстро узнаёт весь город. Им заинтересовывается и злая директриса шоколадной фабрики Римма. Она хочет заполучить чудо природы для своей внучки, угрожая сотрудникам дендрария серьезными последствиями. Герою и его коллегам нужно придумать, как спасти доброе создание и не потерять работу. Главные роли в картине играют: Сергей Гармаш, Федор Добронравов и Елена Яковлева.

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