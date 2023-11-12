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Новости В Мире Цена на электроэнергию в Германии стала одной из самых высоких в мире
Германия

Цена на электроэнергию в Германии стала одной из самых высоких в мире

Виктория Христова Ноя 12, 2023 В Мире, Новости Оставить комментарий 36 Просмотров

Цена на электроэнергию в Германии в настоящее время в международном сравнении остается одной из самых высоких.

 

Правительство Германии уже несколько месяцев обсуждает возможности снижения цен на электроэнергию для промышленности. Многие из промышленных предприятий Германии требуют огромного количества энергии.

Особенно энергоемкими являются химическая промышленность, алюминиевые заводы и производители строительных материалов. Согласно данным Международного энергетического агентства, промышленные предприятия в Германии платят за мегаватт-час почти в три раза больше, чем в США или Канаде.

При сравнении цен на электроэнергию в странах ЕС Германия оказывается в середине списка. В Дании и Италии, например, электроэнергия дороже, однако во Франции она значительно дешевле, чем в Германии.

Эксперты объясняет высокие цены на электроэнергию в Германии тем, что в прошлом страна сильно зависела от российского газа, а собственных запасов нефти и газа у Германии немного. Кроме того, рост цен подхлестывают тарифы на CO₂, налоги и сборы.

 

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