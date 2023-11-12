Цена на электроэнергию в Германии стала одной из самых высоких в мире

Правительство Германии уже несколько месяцев обсуждает возможности снижения цен на электроэнергию для промышленности. Многие из промышленных предприятий Германии требуют огромного количества энергии.
Особенно энергоемкими являются химическая промышленность, алюминиевые заводы и производители строительных материалов. Согласно данным Международного энергетического агентства, промышленные предприятия в Германии платят за мегаватт-час почти в три раза больше, чем в США или Канаде.
При сравнении цен на электроэнергию в странах ЕС Германия оказывается в середине списка. В Дании и Италии, например, электроэнергия дороже, однако во Франции она значительно дешевле, чем в Германии.
Эксперты объясняет высокие цены на электроэнергию в Германии тем, что в прошлом страна сильно зависела от российского газа, а собственных запасов нефти и газа у Германии немного. Кроме того, рост цен подхлестывают тарифы на CO₂, налоги и сборы.