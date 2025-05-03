Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Квебек отказывается от дальнейшего финансирования Lion Electric

Квебек отказывается от дальнейшего финансирования Lion Electric

Степан Артемьевский Май 3, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 64 Просмотров

Правительство Квебека объявило, что не будет выделять дополнительные государственные средства компании Lion Electric — некогда флагману квебекской индустрии электрических школьных автобусов и грузовиков, оказавшемуся на грани банкротства. Это решение принято на фоне пересмотра стратегии и темпов электрификации транспорта в провинции, учитывая изменившиеся рыночные и политические условия, особенно в США.

Министр экономики Квебека Кристин Фрешет заявила в четверг, что правительство столкнулось с «трудным, но ответственным» выбором относительно Lion Electric, находящейся под защитой кредиторов с декабря прошлого года. Несмотря на предложение группы частных инвесторов, которые просили около 24 миллионов долларов господдержки для перезапуска компании, власти сочли нецелесообразным дальнейшее вливание средств в компанию по представленному плану восстановления. Фрешет подчеркнула, что в подобных случаях именно частный сектор должен играть ключевую роль.

Lion Electric долгое время считалась символом квебекских амбиций по развитию электромобилей. Власти уже вложили в компанию порядка 177 миллионов долларов, однако теперь могут потерять до 140 миллионов из этой суммы. Финансовые трудности Lion Electric привели к массовым увольнениям, а операторы школьных автобусов обеспокоены дальнейшим обслуживанием 1 175 электрических автобусов Lion, эксплуатируемых по всей провинции.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего отметил, что планы по электрификации транспорта могут быть скорректированы с учётом изменений политики в США, где администрация президента Дональда Трампа снизила приоритет развития экологичного транспорта. Лего подтвердил долгосрочную приверженность электрификации, но признал, что в краткосрочной перспективе Квебек сталкивается с менее благоприятными условиями со стороны южного соседа.

Решение правительства ставит под угрозу реструктуризацию Lion Electric. Компания планировала сосредоточиться исключительно на производстве школьных автобусов и вернуть все производственные мощности в Квебек, однако теперь может быть ликвидирована — этим уже заинтересовались несколько компаний.

Операторы школьных автобусов оказались в «тяжёлой ситуации»: по действующим правилам провинции новые автобусы должны быть электрическими, но программа субсидирования их покупки завершилась в марте и пока не возобновлена. Власти пересматривают всю стратегию электрификации, включая школьный транспорт, в условиях меняющихся рыночных реалий и неопределённого будущего местных производителей.

Эксперты в области энергетики отмечают, что Квебек не должен полностью отказываться от целей по электрификации из-за изменений в политике США, поскольку крупные американские рынки — такие как Калифорния и Нью-Йорк — сохраняют приверженность электромобилям. Вместе с тем, программа субсидирования электрических школьных автобусов в провинции была недостаточно эффективной и не привела к снижению стоимости для конечных потребителей.

Отказ Квебека от дальнейшего спасения Lion Electric свидетельствует о смене подхода к электрификации транспорта: власти делают ставку на большую вовлечённость частного сектора и пересматривают стратегию государственных инвестиций. Этот опыт подчёркивает сложность баланса между амбициозными климатическими целями, экономическими реалиями и изменяющейся политической обстановкой.

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*