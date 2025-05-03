Квебек отказывается от дальнейшего финансирования Lion Electric

Министр экономики Квебека Кристин Фрешет заявила в четверг, что правительство столкнулось с «трудным, но ответственным» выбором относительно Lion Electric, находящейся под защитой кредиторов с декабря прошлого года. Несмотря на предложение группы частных инвесторов, которые просили около 24 миллионов долларов господдержки для перезапуска компании, власти сочли нецелесообразным дальнейшее вливание средств в компанию по представленному плану восстановления. Фрешет подчеркнула, что в подобных случаях именно частный сектор должен играть ключевую роль.

Lion Electric долгое время считалась символом квебекских амбиций по развитию электромобилей. Власти уже вложили в компанию порядка 177 миллионов долларов, однако теперь могут потерять до 140 миллионов из этой суммы. Финансовые трудности Lion Electric привели к массовым увольнениям, а операторы школьных автобусов обеспокоены дальнейшим обслуживанием 1 175 электрических автобусов Lion, эксплуатируемых по всей провинции.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего отметил, что планы по электрификации транспорта могут быть скорректированы с учётом изменений политики в США, где администрация президента Дональда Трампа снизила приоритет развития экологичного транспорта. Лего подтвердил долгосрочную приверженность электрификации, но признал, что в краткосрочной перспективе Квебек сталкивается с менее благоприятными условиями со стороны южного соседа.

Решение правительства ставит под угрозу реструктуризацию Lion Electric. Компания планировала сосредоточиться исключительно на производстве школьных автобусов и вернуть все производственные мощности в Квебек, однако теперь может быть ликвидирована — этим уже заинтересовались несколько компаний.

Операторы школьных автобусов оказались в «тяжёлой ситуации»: по действующим правилам провинции новые автобусы должны быть электрическими, но программа субсидирования их покупки завершилась в марте и пока не возобновлена. Власти пересматривают всю стратегию электрификации, включая школьный транспорт, в условиях меняющихся рыночных реалий и неопределённого будущего местных производителей.

Эксперты в области энергетики отмечают, что Квебек не должен полностью отказываться от целей по электрификации из-за изменений в политике США, поскольку крупные американские рынки — такие как Калифорния и Нью-Йорк — сохраняют приверженность электромобилям. Вместе с тем, программа субсидирования электрических школьных автобусов в провинции была недостаточно эффективной и не привела к снижению стоимости для конечных потребителей.

Отказ Квебека от дальнейшего спасения Lion Electric свидетельствует о смене подхода к электрификации транспорта: власти делают ставку на большую вовлечённость частного сектора и пересматривают стратегию государственных инвестиций. Этот опыт подчёркивает сложность баланса между амбициозными климатическими целями, экономическими реалиями и изменяющейся политической обстановкой.