К середине века таяние мерзлоты резко усилит арктические пожары

В период с 2040 по 2060 годы в Арктике ожидается резкий рост числа природных пожаров, вызванный таянием многолетней мерзлоты, которая сейчас удерживает сезонную влагу. Уступая место, мерзлота приведет к высыханию почвы и воздуха. Более теплые и сухие условия будут способствовать возникновению пожаров, усугубляемых частыми грозами.

Изменение климата приводит к ускоренному таянию многолетней мерзлоты, что, по прогнозам, при глобальном потеплении на 1°C создаст условия для разрушения около четырех миллионов квадратных километров мерзлоты. Это послужит причиной высвобождения метана и углекислого газа. С 2000 года мерзлота уже утратила 144 миллиона тонн углерода. Исследование, возглавляемое Ким Ин Воном из Пусанского университета, использует данные с 1850 по 2014 годы для предсказания на 2015-2100 годы, основываясь на сценарии SSP3-7.0 с высоким уровнем выбросов парниковых газов.

Прогнозы показывают, что в регионах с палеоклиматической мерзлотой во время таяния произойдет иссушение верхних почвенных слоев, что вызовет увеличение температуры воздуха и снижение влажности, способствуя росту пожарной активности. Вследствие этого, после 2050 года площадь пожаров возрастет в 2,6 раза, а к 2100 году арктические пожары могут выбросить в атмосферу до 322,6 миллионов тонн углерода.

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