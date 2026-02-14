Зимние Олимпийские игры в Дорвале: просмотры, поддержка спортсменов и инновации на рабочем месте

Зимние Олимпийские игры 2026 года стартовали в пятницу, 6 февраля. Город Дорваль организовал первую общественную трансляцию церемонии открытия, а на следующий день прошёл просмотр матча женской хоккейной команды Канады против Швейцарии.

В ближайшие дни в библиотеке Дорваля планируются новые просмотры, включая матч мужской хоккейной сборной Канады с командой Чехии, а также выступление канадского фристайлиста Микаэля Кингсбери в соревнованиях по могулу в воскресенье, 15 февраля. Кингсбери родился к северу от Монреаля, в Сен-Агат-дез-Мон, и считается одним из самых успешных фристайлистов в истории.

Женский хоккейный финал состоится в следующий четверг, а финалы всех дисциплин и церемония закрытия — в воскресенье, 22 февраля. Для участия в просмотрах регистрация не требуется. Также трансляции игр проходят в Биконсфилде, Киркланде и Пьерфон-Роксборо.

Дорваль на пути к награде за инновации в строительстве



Пока рабочие Монреаля ведут переговоры о контрактах, работники Дорваля надеются на признание за свои новаторские разработки. В рамках продолжающихся работ по водоснабжению сотрудник городского отдела коммунального хозяйства Жан-Мишель Барбо вместе с коллегами создал новый инструмент, позволяющий делать их работу безопаснее и удобнее.

Идея Барбо заключалась в разработке пешеходного настила, который укрепляет края котлована во время работ, уменьшает разрыв между дорогой и выемкой, позволяет безопаснее и устойчивее транспортировать инструменты, а также снижает крутизну наклона — тем самым улучшая здоровье и безопасность работников.

Новая разработка получила номинацию на Гран-при CNESST в категории «Инновации» и является финалистом престижной награды. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail присуждает эту премию за выдающиеся достижения в области охраны труда, стандартов оплаты и равенства. Победители будут объявлены в мае.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG