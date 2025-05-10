Эксперты: Всплеск забастовок в Квебеке бьёт по жителям и экономике

Монреальский экономический институт (MEI) опубликовал доклад, в котором говорится о беспрецедентном росте числа забастовок в Квебеке. По мнению аналитиков, профсоюзы фактически «берут жителей Квебека в заложники», используя массовые остановки работы как инструмент давления.

Рекордные показатели за десятилетия

Согласно данным института, количество остановок работы (90% из которых — забастовки) резко выросло: с менее чем 100 в год в период с 2017 по 2020 годы до 691 в 2023 году и рекордных 759 в 2024 году. Это самый высокий показатель с 1946 года, когда начали вестись подобные статистики. «Я проанализировал все данные с 1946 по 2022 год, и ни в один год не было даже половины того количества забастовок, что мы наблюдаем сейчас», — отмечает автор доклада Габриэль Жигер.

Последствия для общества и экономики

Эксперты подчеркивают, что забастовки перестали быть крайней мерой и всё чаще используются как обычный инструмент давления на работодателей и правительство. Это приводит к серьёзным сбоям в работе транспорта, государственных служб и других ключевых сфер, негативно сказывается на малом бизнесе и увеличивает расходы для простых жителей.

Призывы к реформам

Монреальский экономический институт и другие представители деловых кругов призывают к законодательным изменениям, которые позволят лучше защищать интересы населения и снизить негативные последствия массовых забастовок. По мнению аналитиков, если тенденция сохранится, в 2025 году Квебек может столкнуться с ещё большим числом трудовых конфликтов и экономических потерь.

Таким образом, ситуация с забастовками в Квебеке вызывает серьёзную обеспокоенность экспертов и требует поиска баланса между правами работников и интересами всего общества.

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