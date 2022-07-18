В Аргентине жителей убеждают в безопасности просроченных вакцин от COVID-19

Предупреждения о применении просроченных вакцин против COVID-19 в Аргентине взволновало родителей, родственников и семейных врачей. Об этом 17 июля пишет газета La Nacion.

Речь идет о том, что с середины 2021 года национальный регулятор продлил срок использования некоторых вакцин от коронавируса некоторых марок. Однако эту информацию населению не сообщают, отмечает издание.

Национальное управление лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями (ANMAT) продлила срок годности вакцины Pfizer, в том числе для детей с 5 до 11 лет, несколько партий вакцин AstraZeneca, срок годности которых истек в марте и апреле. А также аргентинскому производителю вакцины «Спутник V» — лабораториям Richmond разрешили продлить срок действия вакцины на 12 мес.

«Как и в начале кампании по вакцинации сомнения в вакцине снова являются нежелательным эффектом общения в условиях пандемии», — пишет издание

«Для многих лекарств установлен первоначальный срок годности, который при первом появлении продукта обычно сокращается. По мере его приближения лаборатории-производители проводят тесты на стабильность, чтобы определить, сохраняют ли они характеристики, качество в целом и функцию, то есть заставляет ли это организм вырабатывать такое же количество антител. Это не ново», — заявляет Гонсало Перес Марк — педиатр, которые уже несколько месяцев успокаивает родителей по поводу истечения срока годности вакцин для детей.

Производители вакцин сетуют на несознательность населения, которое не хочет прививаться и ставить себе бустерные прививки.

«Проблема не в том, что вакцин слишком много, а в том, что плеч не хватает. Люди до сих пор не осознали важность того, что необходимо сделать две дополнительных прививки и нужно проделать дополнительную работу, чтобы донести до них это и не создавать путаницы», — заявил доктор Диего Башкански, представитель производителя вакцины Moderna в Аргентине.