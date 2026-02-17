В Канаде назвали Кучерова лучшим правым нападающим в мире

Никита Кучеров официально признан лучшим правым вингером мира по версии канадского The Hockey News. 32-летний лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно лидирует в рейтинге, подтвердив статус перед перерывом на Олимпиаду.

Рекордный сезон Кучерова

К началу сезона 2025–26 Кучеров уже считался сильнейшим на своей позиции, а текущие результаты только укрепили это мнение. Перед олимпийской паузой россиянин раздал 10-матчевую результативную серию: 6 голов + 18 передач. Сейчас его отделяет всего 9 очков от четвёртого подряд 100+ балльного сезона в регулярке НХЛ.

Кроме того, Кучеров преодолел отметку в 1000 очков за карьеру (в 803 матчах) — элитный клуб, куда входят лишь величайшие бомбардиры лиги.

Контекст рейтинга

The Hockey News разместил Кучерова на первом месте:

Никита Кучеров («Тампа») — абсолютный лидер. Дэвид Пастрняк («Бостон») — 47+63 в прошлом сезоне. Микко Рантанен («Даллас») — стабильная элита.

EA Sports NHL 26 и другие рейтинги (Yahoo Sports) тоже ставят россиянина на вершину среди правых вингеров.

Кучеров доминирует в лиге третий сезон подряд (после 144 очков в 2023–24), оставаясь мотором «Лайтнинг» и главным претендентом на индивидуальные призы НХЛ.