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Новости Дональд Трамп примет участие в саммите G7 в Канаде: детали и значение события

Дональд Трамп примет участие в саммите G7 в Канаде: детали и значение события

Степан Артемьевский Май 23, 2025 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 49 Просмотров

В июне этого года президент США Дональд Трамп отправится в Канаду для участия в 51-м саммите «Большой семерки» (G7), который пройдет с 15 по 17 июня в живописном курортном районе Кананаскис, провинция Альберта. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Второй саммит G7 для Трампа

Для Дональда Трампа это будет второй саммит G7 в статусе президента США. Впервые он принимал участие в подобной встрече в 2019 году на 45-м саммите «Большой семерки». Теперь, спустя несколько лет и после возвращения в Белый дом, Трамп вновь встретится с лидерами ведущих мировых держав для обсуждения ключевых глобальных вопросов.

Ожидания и повестка встречи

Саммит G7 традиционно собирает лидеров США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии, а также представителей Европейского союза. На повестке дня ожидаются обсуждения вопросов мировой экономики, безопасности, изменения климата, геополитических вызовов, а также текущих международных кризисов.

Особое внимание, по мнению аналитиков, будет уделено вопросам энергетической безопасности, торговым отношениям, инновациям и совместным мерам по укреплению стабильности мировой финансовой системы. Не исключено, что на встрече будут затронуты и вопросы, связанные с отношениями с Китаем и Россией, а также с глобальной безопасностью.

Значение саммита для США и Канады

Проведение саммита в Канаде подчеркивает особую роль страны в международной политике и её тесные связи с США. Для Дональда Трампа участие в G7 — это возможность укрепить позиции США на мировой арене, обсудить ключевые вопросы с союзниками и обозначить приоритеты американской внешней политики на ближайшие годы.

Заключение

Второе участие Дональда Трампа в саммите G7 обещает быть насыщенным и значимым событием для мировой политики. Встреча в Кананаскисе станет площадкой для важных переговоров и, возможно, новых инициатив, которые повлияют на будущее глобального сотрудничества.

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