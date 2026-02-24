STM готовит крупнейшую реформу автобусной сети: что изменится для жителей Вест-Айленда и Центр-Норд

Монреальское транспортное общество (STM) объявило о масштабной реорганизации автобусной сети в секторах Центр-Норд и Вест-Айленд — крупнейшей за всю историю организации. Изменения напрямую связаны с запуском нового маршрута REM L’Anse-à-l’Orme и призваны кардинально улучшить связность районов с сетью скоростной электрички.

Реформа затронет почти 80 автобусных маршрутов в шести районах и девяти прилегающих муниципалитетах острова Монреаль. Генеральный директор STM Мари-Клод Леонар назвала проект беспрецедентным.

— Это крупнейшая реорганизация, когда-либо предпринятая STM, и часть нашего обязательства предложить более эффективную автобусную сеть, лучше адаптированную к потребностям граждан и согласованную с такими крупными транспортными проектами, как REM, — заявила она на пресс-конференции 5 февраля.

Согласно плану, 15 маршрутов получат более частые рейсы, четыре из них — с расширенным вечерним и воскресным расписанием. Появятся восемь новых маршрутов для лучшего охвата территории, а 24 существующих будут упрощены и спрямлены. STM оценивает, что 14% поездок, начинающихся в Дорвале, сократятся минимум на пять минут, а количество жителей в десятиминутной пешеходной доступности от частого автобусного маршрута вырастет на 114% — до 9 054 человек.

Принципиально важный момент: STM не сможет ввести новую сеть до тех пор, пока оба маршрута REM — Дё-Монтань и L’Anse-à-l’Orme — не будут введены в эксплуатацию одновременно. Новая автобусная сеть спроектирована именно как дополнение к системе REM в целом, а не к отдельному её участку.

Ориентировочная дата запуска — 23 марта 2026 года, однако, по информации источников The Suburban, этот срок может быть скорректирован в зависимости от готовности ветки L’Anse-à-l’Orme.

Председатель совета директоров STM Ареф Салем призвал пассажиров морально подготовиться к переменам.

— Мы понимаем, что за изменениями последует период адаптации. Именно поэтому мы хотим, чтобы каждый пассажир мог заранее изучить свои новые маршруты и воспользоваться ими с максимальной пользой, — сказал он.

В помощь пассажирам STM запустило онлайн-симулятор поездок, позволяющий уже сейчас проверить новые маршруты и спланировать будущие поездки. В ближайшие недели на остановках появятся временные указатели, а информационная кампания охватит рекламу в метро и автобусах, цифровые каналы и социальные сети.

Проект уже вызвал возражения — в частности, жители Биконсфилда выразили обеспокоенность предложенным маршрутом. STM подчёркивает, что план разрабатывался с учётом финансовых и кадровых ограничений, а маршруты проектировались на основе пообщинного анализа потребностей. В процессе подготовки было проведено более 150 встреч с муниципальными и общественными партнёрами.

Реформа стала итогом работы, начатой ещё в 2018 году, когда STM приступило к масштабному пересмотру наземной транспортной сети с целью сделать её более современной и удобной для монреальцев.

