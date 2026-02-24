Подписаться на рассылку
27 февраля — 7 марта  Quartier des Spectacles: MONTRÉAL EN LUMIÈRE

27 февраля — 7 марта  Quartier des Spectacles: MONTRÉAL EN LUMIÈRE

Один из крупнейших зимних фестивалей мира, MONTRÉAL EN LUMIÈRE ежегодно объединяет гастрономию, живые концерты и зимние уличные активности. В этом году фестиваль отмечает своё 27-летие, и программа обещает быть насыщенной.

 

В сердце Квартала зрелищ разворачивается настоящее зимнее пространство: тематические ужины, мастер-классы приглашённых шеф-поваров, ледяные горки, гигантское колесо обозрения и световые проекции на фасады зданий.

Гастрономическая программа фестиваля охватывает более 80 ресторанов с эксклюзивными меню, вкусными ужинами и вечерами с дегустацией вин. Среди ключевых событий —ужин Даниэля Булю и Оливье Шеньона в Maison Boulud. Гастрономическая часть стартует немного раньше — с 20 февраля, а в центре фестивального «Гурманского квартала» пройдут кулинарные мастер-классы с участием известных поваров и публичные дегустационные сессии.

В музыкальной программе — монреальские премьеры исполнителей Loud и Лу-Адриан Кассиди, а также бесплатные уличные концерты, открывающийся сет DJ Perceval.

Особое место в программе занимает световой маршрут LUMINO, а на территории фестиваля работает конькобежная дорожка и звуковые арт-инсталляции.

Кульминация MONTRÉAL EN LUMIÈRE — ночь, которую монреальцы ждут весь год. Более 100 бесплатных мероприятий рассредоточатся по всему городу: художественные выставки, живая музыка, спонтанные перформансы и экспериментальные инсталляции. Метро работает всю ночь, танцполы открыты до шести утра.

