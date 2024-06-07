Полиция Монреаля арестовала 15 человек, разогнав пропалестинских протестующих

Полиция Монреаля ( SPVM ) сообщает , что 15 человек были арестованы после того, как полицейские применили слезоточивый газ для разгона пропалестинских демонстрантов в университете Макгилла. Произошло это после того, как онипротестующие забаррикадировались в административном здании в рамках “ глобального призыва к действию “ .

Организация “Солидарность за права человека в Палестине” (SPHR) Макгилла заявила, что они вошли в здание администрации Джеймса, “требуя, чтобы Макгилл прекратил связь с геноцидом“. Полиция в защитном снаряжении столкнулась с толпой у здания и применила слезоточивый газ в попытке разогнать толпу . Это произошло накануне около 19:00.

Толпа протестующих начала использовать полки, столы и другие предметы, чтобы соорудить баррикаду между собой и полицией. Примерно через 40 минут после этого полиция применила слезоточивый газ и перцовые баллончики, и толпа рассеялась. Группа, возглавлявшая захват, заявила, что университет “пресек все институциональные каналы, через которые они выражали волю студентов к политике борьбы с геноцидом“. Протестующие в Макгилле призвали университет отказаться от финансовых вложений в компании, связанные с войной Израиля с ХАМАСОМ.

SPHR перечислил Lockheed Martin, Elbit Systems и Thales в качестве примеров компаний, которые, по их мнению, должны быть выведены из состава McGill и бойкотированы. Представитель SPHR McGill Рама Аль–Малах сообщила, что группа не препятствует никому покидать здание и что столкновений с охраной не было. По ее словам, первоначально в акции приняли участие от 50 до 60 протестующих, и они призвали присоединиться к ним еще больше людей.

Полиция осталась в кампусе, а толпа собралась у ворот Роддика на Шербрук–стрит. По словам полицейских, операция завершилась в 10:30, когда 13 человек были арестованы за взлом и проникновение со взломом, а двое других – за препятствование работе полиции. В своем заявлении Университет Макгилла поблагодарил сотрудников полиции “за их компетентность в урегулировании ситуации“.

“Некоторые сотрудники были вынуждены укрыться на месте, в то время как те, кто находился в здании, барабанили в двери и выкрикивали угрозы“, – говорится в сообщении университета. “Сотрудники, работающие в здании, сообщили, что слышали скандирование “насилие сейчас““. Далее Макгилл говорит, что, хотя он поддерживает право на свободу выражения мнений “в пределах, признанных законом“, он осуждает “использование запугивающих, агрессивных, беспокоящих или незаконных тактик, подобных тем, которые были замечены“. “Это не мирный протест; он направлен на то, чтобы угрожать, принуждать и пугать людей“, – заявляют в университете. “Это абсолютно неприемлемо“.

Пропалестинские демонстранты с апреля разбили лагерь на нижнем поле университета Макгилла, требуя от университета серьезных изменений, связанных с сотрудничеством Израилем.

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