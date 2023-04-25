Недвижимость: Где продаются дома?

С весны 2022 года продажи начали падать, а количество регистраций начало расти. Насколько значительным будет рост продаж этой весной?

Была также отмечена тенденция к снижению цен на недвижимость, что объясняется растущей неспособностью покупателей претендовать на получение ипотечного кредита. Перегрев остыл, и количество перегрузок уменьшилось.

В марте в большом Монреале было продано не менее 3947 объектов недвижимости, что на 28% меньше, чем в марте 2022 года. Каждый месяц с сентября 2022 года годовое снижение превышало 30%.

«Несмотря на то, что продажи все еще снижаются, замедление этого падения является положительным признаком стабилизации рынка», – отмечает Чарльз Брант, директор по анализу рынка недвижимости в Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

Хотя стабилизация процентных ставок заставит некоторых захотеть покупать, большинство будет ждать, пока ставки по ипотечным кредитам начнут снижаться. Некоторые экономисты прогнозируют небольшое снижение ключевой ставки в конце 2023 года и значительное снижение в 2024 году.

Количество действующих регистраций сокращается с 2015 года. С рекордными показателями продаж в 2020 и 2021 годах количество регистраций достигло исторического минимума. Слабые продажи в течение последнего года способствовали увеличению количества объектов недвижимости на рынке, особенно для одной семьи.

По состоянию на март 2023 года на территории ПМР Квебека зарегистрировано не менее 3201 действующей заявки. Это на 32% больше, чем в прошлом году. Категория домов на одну семью выделяется увеличением числа зарегистрированных на 48%. За кондоминиумами и небольшими доходными объектами следует рост на 11% и 10% соответственно.

Помимо покупателей, которых становится все меньше, в периоды снижения цен есть продавцы, которые не скорректировали свою цену. Их недвижимость не продается.

По прибытии иммигранты, как правило, в большей степени являются арендаторами, чем владельцами. С ростом иммиграции, а также с тем фактом, что все меньше арендаторов будут покупать недвижимость, спрос на арендуемое жилье будет очень высоким. Остров Монреаль, где уровень вакантных площадей выше, чем в других городах провинции, сможет лучше удовлетворить этот спрос. Нехватка жилья причиняет боль.

Ожидается, что объем строительства нового жилья, который сократился на 15,8% в 2022 году, сократится примерно на 20% в течение 2023 года.

Некоторые покупатели надеются на снижение ставки и, чтобы цены были низкими, на увеличение предложения. Но большинство продавцов на данный момент не склонны продавать. Рынок недвижимости по-прежнему играет в пользу продавцов.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect 2020- 2022 годов!

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы. Языки: русский, французский, английский