Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает солнечная суббота . Утром 20°C, Днём 25°C, Вечером 22°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации.

10 августа 1793 года, 231 год назад, впервые Лувр открылся для публики как национальный художественный музей. Сегодня каталог музея насчитывает более 400 тысяч экспонатов. В основе собрания Лувра лежат бывшие королевские коллекции, а также коллекции монастырей и частных лиц. В Лувре хранятся уникальные собрания восточных древностей, древнеегипетского, античного, западноевропейского (особенно французского и итальянского) искусства.

10 августа 1675 года, 349 лет назад , был заложен первый камень в основание фундамента Гринвичской обсерватории. В настоящее время в зданиях Гринвичской обсерватории расположен музей астрономических и навигационных инструментов, который является частью Национального морского музея.

Сегодня – Прохоров день. Прохор был спутником апостола Петра, а впоследствии стал епископом Никомедии и пострадал за Христа в Антиохии. На Прохора следовало выкапывать луковицы тюльпанов и снимать созревшие груши с деревьев. Картофельная ботва начинала увядать — значит, можно было копать первые клубни и готовить блюда из молодой картошки.

В общем, хороший был день раньше, хорошим он будет и сегодня!

С добрым утром, Монреаль! С добрым августовским утром!