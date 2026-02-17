“Мое любимое привидение” и мои любимые новинки!

eTVnet ! Здесь же вы найдёте: потрясающие новинки, а также целое море контента онлайн-кинотеатра Иви.

фильмы, сериалы, шоу, мультики, спорт, концерты, документалистику — и никаких надоедливых рекламных пауз в архиве!

более 200 каналов в прямом эфире и в записи, — последние премьеры и комедии, — любимую советскую классику, И не забудьте: при подписке на безлимит на год вы получаете приставку для телевизора в подарок.

Влюбиться в привидение — идея так себе. Однако, для героини комедии “Мое любимое привидение” — это, похоже, единственный выход из создавшейся ситуации. Как же так могло получиться, что она оказалась в таком положении? Смотрите комедию “Мое любимое привидение” на сайте интерактивного ТВ eTVnet!

Здесь же вы найдёте:

потрясающие новинки, а также целое море контента онлайн-кинотеатра Иви.

фильмы, сериалы, шоу, мультики, спорт, концерты, документалистику — и никаких надоедливых рекламных пауз в архиве!

более 200 каналов в прямом эфире и в записи,

— последние премьеры и комедии,

— любимую советскую классику,

И не забудьте: при подписке на безлимит на год вы получаете приставку для телевизора в подарок. Есть вопросы? Звоните! +1 (855) 251 65 45

А прямо сейчас включайте новинки недели интерактивного ТВ eTVnet.

Мое любимое привидение

Талантливый, но несостоявшийся драматург Митя обнаруживает в своей квартире незваных гостей — своенравную 13-летнюю Нику и ее старшую сестру, актрису Дашу. Пытаясь выселить новых жильцов, Митя понимает, что стал призраком, а Ника — единственная, кто его видит. Сможет ли он исполнить свою задумку, снова стать видимым и обрести свою любовь?

Сокровища гномов

Рома — амбициозный, но неудачливый коммерсант. Чтобы выплатить долги из-за прогоревшего бизнеса, он впервые идет на мошенничество — вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче. Но вместе с домом и участком Рома наследует и четырех живых гномов, которых скрывал старик. Гномы обладают способностью находить клады, которые можно тратить лишь на добрые дела. Этим гномы и занимались со своим покойным хозяином. Если же присвоить клад, то волшебные силы гномов начнут иссякать. Рома мечтает о богатстве и обманом убеждает гномов отправиться в путешествие за легендарным сокровищем, которого Роме хватило бы на всю оставшуюся жизнь

Огниво

По мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Чего только в сказочном царстве не сыщется! Только самого царя нет, и царица вдруг памяти лишилась. Но веселый и хитрый Ваня и в такой ситуации не теряется. Ему море по колено. Обвести любого вокруг пальца — запросто! Притвориться солдатом — куда проще! Но однажды в поисках удачи он, находит огниво. Старинную зажигалку, по-нашему. А оттуда вдруг царевна Даша появляется, и о помощи просит. И сражаться Ване придется не только за царевну Дашу, но и за правду, надежду и любовь. Ваню и его лошадку по имени Куда-надо ждут опасные приключения, битвы, засады и коварный враг. И он принимает бой! А то, кто ж всех спасать будет, если Иван не впряжется.

Баба Яга спасает мир

Любопытный школьник Сенька каким-то чудом попадает в сказочный древний лес. Он скрыт от людских глаз мощным заклятием Бабы Яги, призванным защитить людей и весь мир от дремлющих там темных сил. В лесу явно творится что-то неладное. Тревожные сигналы возвещают о том, что заклятие больше не действует и пробуждение зловещего волшебства и давно поверженных врагов – это лишь вопрос времени. Чтобы наложить заклятие снова, Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников, дивноцвета. Там ее ожидает встреча с множеством причуд современного мира, а в темном подземелье уже тысячу лет прячется Кощей Бессмертный, жаждущий отмщения, ведь именно Яга помогла одолеть его много веков назад. Сенька попал в сказку, но сможет ли он вырваться обратно, помочь спасти наш мир и на чьей стороне примет бой – добра и зла, всесильного Кощея или хитрой Яги?

Баба Яга спасает Новый год

В канун Нового Года мальчик Юра вместе со своим отцом приходит на праздничную ярмарку, где участвует в состязании и невольно освобождает из долгого заточения Снежную Королеву. Вернувшись в современный мир, она решает не только отомстить заклятому другу — Деду Морозу, лишившему ее свободы тысячу лет назад, но придумывает коварный план — заморозить весь мир. Для этой цели она похищает мальчика и увозит его в свое ледяное королевство. Чтобы помешать ее козням и спасти не только Юру, но и всю планету, Деду Морозу понадобится помощь волшебницы Бабы Яги, Ивана Царевича, Марьи-искусницы и других магических существ. Их ждет новое, невероятное приключение!

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG