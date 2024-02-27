Попытка заняться сексом в движущейся машине привела к аварии в Онтарио

Молодой человек 20 лет пытался заняться сексом с пассажиркой во время движения автомобиля.
В результате этой опасной попытки, машина потеряла управление и съехала в кювет, перевернулась и столкнулась с деревом.
Как результат, и водитель, и девушка- пассажир автомобиля получили серьезные травмы. На место происшествия вскоре прибыл наряд полиции.
Сначала водитель попытался обмануть полицию, утверждая, что причиной аварии был олень, попавший на дорогу.
Однако, в полицейском отчете указано, что пара пыталась заниматься сексом во время движения автомобиля.
Кроме того, полицейских привлек запах алкоголя, который слышался от водителя.
После выздоровления, водителю будут предъявлены обвинения в опасном вождении.