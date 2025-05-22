Король Карл III совершит первый визит в Канаду в статусе короля и произнесёт тронную речь

Этот визит подчёркивает особое значение Канады как конституционной монархии и укрепляет связь между страной и Королевской семьёй. По словам премьер-министра Канады Марка Карни, выступление короля с тронной речью — «историческая честь, соответствующая важности нашего времени».
Визит также приобретает особое политическое значение на фоне недавних заявлений президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Канады к США как 51-го штата. Королевское присутствие в Оттаве рассматривается как символ поддержки суверенитета и независимости Канады.
По прибытии 26 мая Их Величества встретятся с официальными лицами, включая генерал-губернатора Канады Мэри Саймон, премьер-министра Марка Карни, представителей коренных народов и других почётных гостей. В течение дня запланированы общественные мероприятия, включая встречу с представителями разнообразных канадских сообществ и церемонию посадки дерева в официальной резиденции — Rideau Hall.
27 мая король Карл III и королева Камилла примут участие в торжественном параде с военными почестями, после чего король произнесёт тронную речь в Сенате Канады, официально открывая новую сессию парламента. В завершение визита монаршая чета возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у Национального мемориала войны.
Это будет 20-й визит короля Карла III в Канаду и шестой для королевы Камиллы. Однако впервые в статусе короля он выступит с тронной речью — событие, которое подчёркивает уникальную роль монарха в канадской демократии и конституционном строе.
Визит также служит напоминанием о глубокой исторической и культурной связи между Канадой и британской монархией, а также о необходимости поддерживать суверенитет страны в условиях меняющейся мировой политической конъюнктуры.
Таким образом, приезд короля Карла III и королевы Камиллы в Канаду — это не только торжественное и историческое событие, но и важный политический знак поддержки канадского суверенитета и укрепления национальной идентичности.
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