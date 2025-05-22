Король Карл III совершит первый визит в Канаду в статусе короля и произнесёт тронную речь

В конце мая 2025 года король Великобритании Карл III и королева Камилла посетят Канаду с официальным визитом, который станет первым для монарха после его восшествия на престол. Визит запланирован на 26 и 27 мая и пройдет в столице страны — Оттаве. Главным событием станет государственное открытие 45-го парламента Канады, на котором король лично произнесёт тронную речь — редкое и символичное событие, которое в последний раз происходило почти полвека назад.

Этот визит подчёркивает особое значение Канады как конституционной монархии и укрепляет связь между страной и Королевской семьёй. По словам премьер-министра Канады Марка Карни, выступление короля с тронной речью — «историческая честь, соответствующая важности нашего времени».

Визит также приобретает особое политическое значение на фоне недавних заявлений президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Канады к США как 51-го штата. Королевское присутствие в Оттаве рассматривается как символ поддержки суверенитета и независимости Канады.

По прибытии 26 мая Их Величества встретятся с официальными лицами, включая генерал-губернатора Канады Мэри Саймон, премьер-министра Марка Карни, представителей коренных народов и других почётных гостей. В течение дня запланированы общественные мероприятия, включая встречу с представителями разнообразных канадских сообществ и церемонию посадки дерева в официальной резиденции — Rideau Hall.

27 мая король Карл III и королева Камилла примут участие в торжественном параде с военными почестями, после чего король произнесёт тронную речь в Сенате Канады, официально открывая новую сессию парламента. В завершение визита монаршая чета возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у Национального мемориала войны.

Это будет 20-й визит короля Карла III в Канаду и шестой для королевы Камиллы. Однако впервые в статусе короля он выступит с тронной речью — событие, которое подчёркивает уникальную роль монарха в канадской демократии и конституционном строе.

Визит также служит напоминанием о глубокой исторической и культурной связи между Канадой и британской монархией, а также о необходимости поддерживать суверенитет страны в условиях меняющейся мировой политической конъюнктуры.

Таким образом, приезд короля Карла III и королевы Камиллы в Канаду — это не только торжественное и историческое событие, но и важный политический знак поддержки канадского суверенитета и укрепления национальной идентичности.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.