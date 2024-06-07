В Канаде сообщается о неспособности бороться с киберпреступлениями

Полиция Канады и другие спецслужбы не имеют достаточно ресурсов для противодействия киберпреступности, согласно новому отчету Генерального аудитора Канады Карен Хоган, опубликованному 4 июня.

Отмечается, что выявлены проблемы с координацией, реагированием, правоприменением, отслеживанием и анализом между различными организациями, которые занимаются защитой канадцев от киберпреступности. Потери от киберпреступности могут увеличиваться по мере нарастания таких преступлений.

В ходе проверок выявлены трудности с передачей информации о преступлениях между различными ведомствами. Пострадавших иногда просили обратиться самостоятельно в другие организации для дальнейшего расследования.

Полиция, ответственная за расследование уголовных дел, связанных с киберпреступностью, не всегда может эффективно отслеживать дела. Поэтому ведомство не имеет полной картины о киберпреступности и не может следить за конкретными случаями, порученными отдельным отделениям.

Отмечается также недостаток кадров. Треть вакансий в отделении по борьбе с киберпреступлениями оставалась незаполненной.

В 2022 году у канадского центра по борьбе с мошенничеством поступили сообщения о мошенничествах на общую сумму 531 миллион канадских долларов. Примерно 75% из них были связаны с киберпреступностью, однако только от 5% до 10% таких преступлений проводились расследования.

Также отмечено, что тысячи сообщений о попытках фишинга, использовании вредоносных программ, краже личных данных и кибермошенничестве, поступившие в канадскую комиссию по радио, телевидению и телекоммуникациям (CRTC), оставались без ответа.

В одном случае сообщение о сексуальной эксплуатации детей отправителю было предложено лично обратиться в полицию, но неизвестно, было ли это сделано. В результате эта информация была передана государственным органам.

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