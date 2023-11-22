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Новости Канада потратит более 2.5 млрд долларов на усиление военного присутствия в Европе
Фото с сайта: https://susanintop.com/

Канада потратит более 2.5 млрд долларов на усиление военного присутствия в Европе

Виктория Христова Ноя 22, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 19 Просмотров

Канада планирует потратить 2 миллиарда 625 миллионов канадских долларов  на увеличение военного присутствия в Европе в 2023-2029 годах. Об этом говорится в опубликованном проекте бюджета страны.

 

Согласно указанным в документе данным, в 2023-2024 финансовом году на эти цели заложено 417 миллионов канадских долларов, в 2024-2025-м — 802 миллиона канадских долларов, а в 2025-2026-м — 872 миллиона.

Как указывается, в течение последующих трех лет Канада планирует тратить на усиление военного присутствия в Центральной и Восточной Европе по 178 миллионов канадских долларов.

В июле текущего года глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце и министр обороны Канады Анита Ананд подписали соглашение, которое позволит увеличить численность канадских военных на латвийской территории для создания боеспособной бригады.

В документе сказано, что в 20262027 финансовом году средства на военную поддержку киевского режима не предусмотрены. При этом в 20232026 годах на эти цели будет выделено 1,3 миллиарда канадских долларов.

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