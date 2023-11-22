Канада потратит более 2.5 млрд долларов на усиление военного присутствия в Европе

Канада планирует потратить 2 миллиарда 625 миллионов канадских долларов на увеличение военного присутствия в Европе в 2023-2029 годах. Об этом говорится в опубликованном проекте бюджета страны.

Согласно указанным в документе данным, в 2023-2024 финансовом году на эти цели заложено 417 миллионов канадских долларов, в 2024-2025-м — 802 миллиона канадских долларов, а в 2025-2026-м — 872 миллиона.

Как указывается, в течение последующих трех лет Канада планирует тратить на усиление военного присутствия в Центральной и Восточной Европе по 178 миллионов канадских долларов.

В июле текущего года глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце и министр обороны Канады Анита Ананд подписали соглашение, которое позволит увеличить численность канадских военных на латвийской территории для создания боеспособной бригады.

В документе сказано, что в 2026–2027 финансовом году средства на военную поддержку киевского режима не предусмотрены. При этом в 2023–2026 годах на эти цели будет выделено 1,3 миллиарда канадских долларов.