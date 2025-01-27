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Новости Канада намерена выйти на уровень затрат в 2% ВВП на оборону через два года

Канада намерена выйти на уровень затрат в 2% ВВП на оборону через два года

Степан Артемьевский Янв 27, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада намерена выйти на уровень затрат в 2% ВВП на оборону через два года отключены 1 Просмотров

Канада планирует повысить свои оборонные расходы до 2% от ВВП в течение следующих двух лет, что значительно опережает ранее намеченный срок на 2032 год.

 

Такую информацию сообщил министр национальной обороны Уильям Блэр.

Он отметил, что достижение этой цели реалистично, и для этого потребуется около двух лет.

Данное заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможности ускорения процесса, учитывая недавние комментарии президента США Дональда Трампа.

Трамп ранее подверг сомнению целесообразность продолжения финансовой поддержки НАТО со стороны США и предложил странам-участницам альянса увеличить свои оборонные расходы с 2% до 5% от ВВП.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что страна сможет выполнять требования вновь избранного президента США о повышении оборонных расходов стран НАТО до 5% от их ВВП.

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