Канада намерена выйти на уровень затрат в 2% ВВП на оборону через два года

Канада планирует повысить свои оборонные расходы до 2% от ВВП в течение следующих двух лет, что значительно опережает ранее намеченный срок на 2032 год.

Такую информацию сообщил министр национальной обороны Уильям Блэр.

Он отметил, что достижение этой цели реалистично, и для этого потребуется около двух лет.

Данное заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможности ускорения процесса, учитывая недавние комментарии президента США Дональда Трампа.

Трамп ранее подверг сомнению целесообразность продолжения финансовой поддержки НАТО со стороны США и предложил странам-участницам альянса увеличить свои оборонные расходы с 2% до 5% от ВВП.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что страна сможет выполнять требования вновь избранного президента США о повышении оборонных расходов стран НАТО до 5% от их ВВП.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.