Канада намерена выйти на уровень затрат в 2% ВВП на оборону через два года

Такую информацию сообщил министр национальной обороны Уильям Блэр.
Он отметил, что достижение этой цели реалистично, и для этого потребуется около двух лет.
Данное заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможности ускорения процесса, учитывая недавние комментарии президента США Дональда Трампа.
Трамп ранее подверг сомнению целесообразность продолжения финансовой поддержки НАТО со стороны США и предложил странам-участницам альянса увеличить свои оборонные расходы с 2% до 5% от ВВП.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что страна сможет выполнять требования вновь избранного президента США о повышении оборонных расходов стран НАТО до 5% от их ВВП.
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