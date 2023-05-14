В Канаде проходит выставка, посвященная 2000 лет искусства инуитов арктических территорий

В музее Виннипега WAG-Qaumajuq открыта масштабная выставка, демонстрирующая эволюцию искусства инуитов.

В музее Виннипега WAG-Qaumajuq открыта масштабная выставка, демонстрирующая эволюцию искусства инуитов.

Кураторы выставки Inuit Sanaugangit: Art Across Time объединили исторические и современные произведения, в результате почти 400 произведений искусства от 200 г. до н.э. до наших дней – скульптура, рисунки, одежда, гравюры, кино – представляют творческое самовыражение всего инуитского сообщества.

Экспозиция демонстрирует разницу способов художественного выражения мастеров различных регионов и периодов времени. Эта разница проявляется в техниках, тематике, стилистическом и эстетическом подходах.

Qaumajuq, первый в мире музей искусства инуитов – открылся в марте 2021 года и в настоящее время хранит более 20 000 арт-объектов, что делает его крупнейшей публичной коллекцией инуитского искусства. Пространство Qaumajuq площадью 3500 квадратных метров присоединено к художественной галерее Виннипега, поэтому звучит как Winnipeg Art Gallery-Qaumajuq – WAG-Qaumajuq.

Строительство музея стоимостью в $52,4 млн было инициировано Комиссией по установлению истины и примирению Канады. Идя навстречу коренным народам, страна признаёт своё колониальное прошлое.