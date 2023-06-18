Учеными Кембриджа создан первый искусственный человеческий эмбрион из стволовых клеток

Сотрудники Университета Кембриджа сообщили, что у них получилось создать человеческие эмбрионы без применения яйцеклеток и сперматозоидов.

Сотрудники Университета Кембриджа сообщили, что у них получилось создать человеческие эмбрионы без применения яйцеклеток и сперматозоидов.

Этот процесс называется «индуцированной плацентарной стволовой клеточной технологией». Он предоставляет возможность создавать эмбрионы, применяя лишь обыкновенные клетки кожи. Это может быть революционным прорывом в сфере репродуктивной медицины и исследований.

Ученые применили специальный комплекс химических соединений, который позволил превратить обыкновенные клетки кожи в стволовые клетки, после чего они были направлены на развитие в эмбрионы. Эти эмбрионы были сделаны без применения яйцеклеток и сперматозоидов, что открывает новые возможности для создания новых медикаментов и лечения бесплодия, передает «МК».

Такая новая технология также может иметь важное значение для исследования разных заболеваний, таких как рак и болезни сердца. Применение этих синтезированных эмбрионов предоставит экспертам возможность изучать эти заболевания и создавать новые способы лечения.