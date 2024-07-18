Дом рэпера Дрейка за 100 млн долларов затопило из-за сильного шторма

Особняк канадского рэпера Дрейка в Торонто оказался затоплен из-за штормов, обрушившихся на город. Об этом он сообщил в своем Instagram.

На опубликованных кадрах видно, что вода мощным потоком льется в дом через отверстие между полом и закрытой дверью.

В подписи к видео Дрейк иронично заметил: «Лучше бы это был эспрессо-мартини».

Во вторник, 16 июля, в Торонто выпало почти 100 мм осадков, что превысило рекорд, установленный в 1941 году. Из-за шторма около 167 тыс. человек остались без электричества. Нечто похожее произошло на прошлой неделе и у нас в Монреале.

От буйства стихии пострадал, естественно, не только Дрейк. Экстренные службы Торонто получили множество вызовов от людей, застрявших в лифтах из-за отключения электроэнергии, а также тех, кого пришлось спасать с затопленных автомагистралей.

В городе после проливных дождей затоплено крупное шоссе, несколько магистралей и ключевой транспортный узел.

Дрейк описывалал особняк как «ошеломляюще роскошный». Он заявил, что строил дом так, чтобы тот простоял долгие годы: «Это будет одна из вещей, которые я оставлю после себя, поэтому он должен был быть неподвластным времени».

Рэпер начал строительство своего роскошного дома в Торонто в 2015 году, купив участок за 6,7 миллиона долларов. Он вложил в особняк и благоустройство обширной территории 100 миллионов долларов. Сумма ущерба, нанесенного потопом, пока не известна.

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