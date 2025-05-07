Мексиканская семья, прожившая в Монреале шесть лет, вынуждена покинуть Канаду

«Мы сделали всё правильно. Мы следовали всем правилам. Мы ничего не нарушили. Поэтому мы не понимаем, почему нам отказали», — говорит Армандо Гарсиласо Кастильо.

Почему семье отказали?

Сначала семья подала прошение о статусе беженцев, но получила отказ. Затем они попытались остаться по гуманитарным основаниям, однако и эта заявка была отклонена. Как пояснил адвокат семьи, федеральные власти сочли, что семья недостаточно интегрировалась в канадское общество, чтобы остаться на гуманитарных основаниях.

Это решение вызывает недоумение не только у самой семьи, но и у их работодателей и коллег. Владелец автосервиса Port-Royal Ив Жуанетт отмечает, что потеря Армандо станет серьёзным ударом для бизнеса:

«Если мы потеряем Армандо, мы не знаем, что будем делать. Это очень негативно скажется на нас. Найти квалифицированного механика сейчас крайне сложно. Армандо по выходным бесплатно помогает латиноамериканской общине — нам нужны такие люди в Канаде. Я не понимаю, почему их высылают. Это просто невероятно».

Вклад в общество и личная трагедия

Жена Армандо и их 26-летний сын Алексис Гарсиласо Герреро также работают и построили свою жизнь в Монреале. Теперь им предстоит вернуться в Мексику, где за шесть лет многое изменилось, и начинать всё с нуля.

«Я не знаю, что буду делать в своей стране после шести лет здесь. Придётся снова искать работу, начинать всё сначала», — делится переживаниями Алексис.

Тенденции и вызовы канадской иммиграционной системы

Случай семьи Гарсиласо Кастильо — не единичный. В последние годы Канада ужесточила требования к иммигрантам, особенно по гуманитарным и беженским программам. Власти всё чаще отказывают даже тем, кто работает, платит налоги и активно участвует в жизни общества. Это вызывает обеспокоенность среди правозащитников и работодателей, которые сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров.

Заключение

История семьи из Мексики — это не только личная драма, но и отражение сложностей современной иммиграционной системы Канады. Несмотря на интеграцию, трудолюбие и поддержку местного сообщества, семья вынуждена покинуть страну, которую уже успела назвать своим домом. Этот случай поднимает важные вопросы о балансе между государственными интересами и человеческими судьбами, а также о том, какой должна быть справедливая и гуманная иммиграционная политика.