Чтиво выходного дня: Чарли Чаплин – смешной и великий

16 апреля 1889 года родился Чарли Чаплин – английский актер, кинорежиссер и сценарист, Великий Комик.

16 апреля 1889 года родился Чарли Чаплин – английский актер, кинорежиссер и сценарист, Великий Комик.

Чарльз Спенсер (Чарли) Чаплин родился в Лондоне, в семье эстрадных актеров. Его родители много выступали в гастрольных поездках по Европе и США. Однако их карьера закончилась трагически: отец потерял голос, стал злоупотреблять алкоголем и умер, а мать вскоре после этого потеряла рассудок.

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Таким образом братья Сид и Чарли Чаплины попали в ситуацию, когда надеяться можно было только на себя. В детстве Чарли много выступал, участвовал в пантомимах, пробуя себя в роли клоуна, но теперь ему пришлось оставить не только сценические занятия, но и обычную школу и искать мелкие подработки.

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В возрасте 14 лет ему, наконец, улыбнулась удача – Чарли получил не просто постоянную работу, а работу в театре. Большую услугу ему оказал брат, помогая выучить текст роли, ведь Чаплин в это время практически не умел читать.

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В 1912 году он переезжает в США. Через некоторое время молодого актера замечают представители киноиндустрии, которая только начинает развиваться. Чаплин становится сначала актером, а затем и автором многих картин. В 1914 году он самостоятельно снял свой первый фильм («Застигнутый дождём»), в котором он выступил в качестве актёра, режиссёра и сценариста.

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Он сам пишет сценарии, ставит фильмы, играет в них главные роли. В 1917 году он стал самым дорогим актером в истории кино, подписав контракт на 1 миллион долларов со студией First National Pictures.

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Несмотря на то, что кино вскоре стало звуковым, а затем и цветным, образ «Бродяги», созданный Великим Мастером, стал классикой кино и до сих пор считается примером для подражания. Этот персонаж в широких штанах, больших башмаках, с котелком на голове и с тросточкой стал своего рода визитной карточкой Чарли Чаплина.

Довольно быстро Чаплин понимает, что может работать самостоятельно, и в 1919 году, совместно с Мэри Пикфорд, Дугласом Фэрбэнксом и Дэвидом У. Гриффитом, он создает студию «Юнайтед Артистс», в которой проработал вплоть до своего отъезда из Америки в начале 1950-х годов. Все фильмы, снятые Чаплином в этот период, были полнометражными – это «Малыш» (1921), «Парижанка» (1923), «Огни большого города» (1931), «Новые времена» (1936), «Великий диктатор» (1940), «Огни рампы» (1952) и другие.

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В начале 1950-х он поселяется в Швейцарии, в городе Веве, где продолжает сниматься и создавать новые фильмы – «Король в Нью-Йорке» (1957), «Графиня из Гонконга» (1967). Также Чаплин создал множество короткометражных лент.

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Он дважды становился обладателем премии «Оскар», международной премии Мира и других наград.

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Чаплин был четыре раза женат и у него родилось 12 детей. Его четвертая жена, Уна О’Нил, была на 37 лет его младше, и родила ему последнего ребенка, когда великому комику было 72 года.

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Чарли Чаплин умер 25 декабря 1977 года в возрасте 88 лет в своем доме в Веве и был похоронен на местном кладбище.