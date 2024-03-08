Женский день 8 марта: немного истории и наши поздравления прекрасной половине!

С праздником, наши замечательные читательницы! Мы вас очень любим и желаем вам самого доброго, светлого и яркого – как и сама весна!

Праздник 8 марта, подобно 1 маю, произошел из рабочего движения и имеет свои корни в Америке.

В 1908 году в Нью-Йорке 15 тысяч женщин вышли на уличные демонстрации, требуя сокращения рабочего дня, увеличения заработной платы и избирательных прав (большинство штатов США предоставили женщинам право голоса только в 1920 году, когда была принята 19-я поправка к Конституции). На следующий год Американская социалистическая партия предложила установить последнее воскресенье февраля в качестве дня трудящихся женщин.

В августе 1910 года известная германская социал-демократическая деятельница Клара Цеткин на конференции в Копенгагене предложила учреждение Международного дня борьбы за женское равноправие и эмансипацию. Ее идею поддержали около ста участниц из 17 стран. В 1911 году этот день впервые отметили в Германии, Австро-Венгрии, Дании и Швейцарии.

Демонстрация в Нью-Йорке состоялась 28 февраля, хотя Клара Цеткин не указывала конкретной даты. Первое празднование дня женщин в Германии состоялось 19 марта, чтобы отметить Мартовскую революцию 1848 года в Пруссии. В разных странах день женщин также отмечали 2, 9 и 12 марта, а также 2 и 12 мая.

В России дата 8 марта стала известна международному левому движению. В 1917 году в этот день (23 февраля по старому стилю) началась забастовка рабочих ткацких фабрик Выборгской стороны в Петрограде, сопровождавшаяся требованиями “хлеба и мира!”. Эти события привели к революции, а через неделю император отрекся от престола.

В первые годы Советской власти ткачих Выборга широко почитали как бойцов, свергнувших царизм. Впоследствии Февральская революция затерялась на фоне Октябрьского переворота большевиков, и в СССР этим событием не особо акцентировали внимание.

В 1975 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 8 марта Днем празднования достижений женщин во всех сферах жизни и протеста против неравенства.

С тех пор и отмечаем этот замечательный весенний день, в который хочется поздравить всех наших читательниц и пожелать им весны в душе, радости и удачи, а также улыбок и замечательного настроения!

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