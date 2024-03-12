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автомеханик и кузовщик
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Автогараж в Lachine приглашает на работу механика и кузовщика

Garage AutoRepair Michael приглашает на постоянную работу механика и кузовщика.

Garage AutoRepair Michael, имея многолетний опыт работы и безупречную репутацию, предлагает вам присоединиться к нашей профессиональной команде.

Мы предлагаем не только конкурентоспособную заработную плату, но и возможности для профессионального и карьерного роста.

  1. Требования к кандидатам: Для нас важно не только профессиональное образование и опыт работы, но и желание развиваться в данной области. Мы ценим ответственность, аккуратность и готовность работать в команде.
  2. Преимущества работы в нашем автогараже: Наши сотрудники - это наша гордость. Мы стремимся создать для них максимально комфортные условия труда, обеспечивать их всем необходимым для эффективной работы. Командный дух и взаимопомощь - основа нашего коллектива.

Адрес: Lachine, Quebec H8R 1A1, 270 Norman St, Канада.
Телефон для записи: +1 (514) 816-26-90 (звоните в рабочее время).

Garage AutoRepair Michael — ваш надежный партнер в мире авторемонта. Не откладывайте визит, звоните и записывайтесь

Контакты

Телефон
+1 (514) 816-26-90

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