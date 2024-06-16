Продаётся кондо по адресу в Saint-Laurent
Этот кондоминимум идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и удобство. Не упустите шанс стать частью замечательного сообщества Cité Midtow ! Если вы мечтаете о собственной роскошной квартире, вот ваш шанс!
Cité Midtown представляет собой проект, который заставит вас восхитит"
Эта совершенно новая квартира с одной спальной расположена в роскошном комплексе Cité Midtown, и у нее есть все, что вы могли бы пожелать:
- Высокие потолки в 11 футов, которые придают простора и света.
- Окна от пола до потолка, чтобы вы могли наслаждаться потрясающим видом.
- Большая собственная терраса, где вы можете проводить летние вечера с друзьями или просто наслаждаться свежим воздухом.
- Высококачественные приборы, в количестве 5 штук, чтобы облегчить вашу жизнь..
- ❄️ Центральная система кондиционирования, чтобы вы всегда чувствовали себя комфортно.
Прекрасное местоположение! Вы сможете дойти до метро Du College всего за 10 минут.
Близость к шоссе, паркам и будущему торговому центру Royalmount.
Всего 10 минут езды до аэропорта
♂️ Проект Cite MidTown предлагает невероятное разнообразие удобств:
- ♂️ Полностью оборудованный тренажерный зал и комната для йоги.
- Круглосуточный автоматизированный продуктовый магазин Aisle24.
- Комната для подростков с бильярдом и игровая комната для детей.
- 2 отдельных шикарных зала для встреч с друзьями или специальных мероприятий.
- Прихожая с консьержем и общая библиотека.
- Высокотехнологичная система безопасности.
На месте проекта будет построен новый муниципальный парк с детскими игровыми площадками, велосипедными и пешеходными дорожками.
Свяжитесь с Татьяной Семёновой по телефону +1 514 501-7277 или по электронной почте agentsemenova@gmail.com.
Подробности на сайте https://charisma.ca/
Контакты
Карта
Продаётся кондо по адресу в Saint-Laurent 0 reviewsLogin to Write Your Review
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