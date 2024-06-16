Продаётся кондо по адресу в Saint-Laurent

ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛИ! Продаётся шикарная квартира в Saint-Laurent!!!

Этот кондоминимум идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и удобство. Не упустите шанс стать частью замечательного сообщества Cité Midtow ! Если вы мечтаете о собственной роскошной квартире, вот ваш шанс!

Cité Midtown представляет собой проект, который заставит вас восхитит"

Эта совершенно новая квартира с одной спальной расположена в роскошном комплексе Cité Midtown, и у нее есть все, что вы могли бы пожелать:

- Высокие потолки в 11 футов, которые придают простора и света.

- Окна от пола до потолка, чтобы вы могли наслаждаться потрясающим видом.

- Большая собственная терраса, где вы можете проводить летние вечера с друзьями или просто наслаждаться свежим воздухом.

- Высококачественные приборы, в количестве 5 штук, чтобы облегчить вашу жизнь..

- ❄️ Центральная система кондиционирования, чтобы вы всегда чувствовали себя комфортно.

Прекрасное местоположение! Вы сможете дойти до метро Du College всего за 10 минут.

Близость к шоссе, паркам и будущему торговому центру Royalmount.

Всего 10 минут езды до аэропорта

♂️ Проект Cite MidTown предлагает невероятное разнообразие удобств:

- ♂️ Полностью оборудованный тренажерный зал и комната для йоги.

- Круглосуточный автоматизированный продуктовый магазин Aisle24.

- Комната для подростков с бильярдом и игровая комната для детей.

- 2 отдельных шикарных зала для встреч с друзьями или специальных мероприятий.

- Прихожая с консьержем и общая библиотека.

- Высокотехнологичная система безопасности.

На месте проекта будет построен новый муниципальный парк с детскими игровыми площадками, велосипедными и пешеходными дорожками.

Свяжитесь с Татьяной Семёновой по телефону +1 514 501-7277 или по электронной почте agentsemenova@gmail.com.

Подробности на сайте https://charisma.ca/