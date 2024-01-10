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Персональный тренер по плаванию
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Услуги тренера по плаванию

🏊‍♂️ Персональный тренер по плаванию - Мастер Спорта! 🏊‍♀️

🌟 «Старт» для Новичков - Научим плавать с нуля! Программа для детей от 6 лет и взрослых. Идеально для тех, кто только начинает свой путь в мире плавания.

🏅 «Медиум» - Для уверенных пловцов! Подготовим вас к заплывам на открытой воде, шлифуем технику и выносливость.

🥇 «Профи» Индивидуальные занятия - Специально для вас! Тренировки по спортивному плаванию, нацеленные на достижение ваших личных целей. Отточим мастерство до совершенства!

📞 Запись и консультации: +1 (438) 365-8855

Присоединяйтесь к нам и покоряйте водные просторы вместе с профессионалами! 💪

Контакты

Телефон
+1 (438)365-8855
Email
tatyana.bk.ummc@gmail.com

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