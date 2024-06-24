Новое на рынке – лофт на Plateau Mont-Royal!

Уникальное Предложение!

Откройте для себя эксклюзивный лофт на Plateau Mont-Royal!

Этот уникальный лофт с двумя закрытыми спальнями и высокими потолками более 10 футов ждет вас.

Полностью отремонтированная ванная комната, внутренний гараж и дополнительная кладовая для вашего удобства.

Наслаждайтесь тишиной благодаря эффективной звукоизоляции с бетонными перекрытиями.

✨ Впечатляющий вид с террасы! ✨

Проведите вечер на одной из лучших террас в городе, любуясь захватывающими видами.

Идеальное место для тех, кто ищет стильную и комфортную городскую жизнь у подножия величественной горы Mont-Royal.

👉 Кликните сейчас, чтобы узнать больше и влюбиться в свой новый дом!