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4530RUECLARK#202-41
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Новое на рынке – лофт на Plateau Mont-Royal!

 Уникальное Предложение!

Откройте для себя эксклюзивный лофт на Plateau Mont-Royal!

Этот уникальный лофт с двумя закрытыми спальнями и высокими потолками более 10 футов ждет вас.

Полностью отремонтированная ванная комната, внутренний гараж и дополнительная кладовая для вашего удобства.

Наслаждайтесь тишиной благодаря эффективной звукоизоляции с бетонными перекрытиями.

Впечатляющий вид с террасы!

Проведите вечер на одной из лучших террас в городе, любуясь захватывающими видами.

Идеальное место для тех, кто ищет стильную и комфортную городскую жизнь у подножия величественной горы Mont-Royal.

 

👉 Кликните сейчас, чтобы узнать больше и влюбиться в свой новый дом!

Lev Golberg

Courtier immobilier résidentiel et commercial

+1(514) 889 3595

Real Estate Broker

lgolberg@videotron.ca

http://lev-golberg.c21.ca/

Контакты

Адрес
5517 Monkland Avenue, Montréal, QC H4A 1C8, Канада
Телефон
+1(514) 889 3595
Email
lgolberg@videotron.ca
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