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Новое на рынке – лофт на Plateau Mont-Royal!
Уникальное Предложение!
Откройте для себя эксклюзивный лофт на Plateau Mont-Royal!
Этот уникальный лофт с двумя закрытыми спальнями и высокими потолками более 10 футов ждет вас.
Полностью отремонтированная ванная комната, внутренний гараж и дополнительная кладовая для вашего удобства.
Наслаждайтесь тишиной благодаря эффективной звукоизоляции с бетонными перекрытиями.
✨ Впечатляющий вид с террасы! ✨
Проведите вечер на одной из лучших террас в городе, любуясь захватывающими видами.
Идеальное место для тех, кто ищет стильную и комфортную городскую жизнь у подножия величественной горы Mont-Royal.
👉 Кликните сейчас, чтобы узнать больше и влюбиться в свой новый дом!
Lev Golberg
Courtier immobilier résidentiel et commercial
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Адрес
5517 Monkland Avenue, Montréal, QC H4A 1C8, Канада
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