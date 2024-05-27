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Автосервис
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Автосервис

Автосервис на Южном берегу: Ваш правильный выбор для техобслуживания вашего автомобиля!

Ищете качественный автосервис на Южном берегу?

Наши услуги включают:

  • Техническое обслуживание: Профессиональный осмотр и обслуживание вашего автомобиля.
  • Ремонт ходовой части: Гарантия безопасности и комфорта на дороге.
  • Антикоррозийная обработка: Защита вашего авто от ржавчины и коррозии.
  • Замена масла: Быстро и качественно, чтобы ваш двигатель работал как новый.
  • Шиномонтаж: Быстрая и надежная смена шин в любое время года.
  • Общие механические работы: Решение любых проблем вашего автомобиля.

Свяжитесь с нами по телефону: +1 438 226-1061 и запишитесь на обслуживание уже сегодня!

Ваш автомобиль в надежных руках!

Контакты

Адрес
591 Range Saint-Regis, Saint-Isidore-De-Lapraire, Qc, J0L 2A0
Телефон
+1 438 226-1061

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