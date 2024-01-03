Заботьтесь о своем здоровье с Верой Готье!

✨ Остеопатия | Массаж | Кинезиология ✨

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Вы ищете комплексный подход к восстановлению своего тела?

Приглашаем вас в уютный кабинет Веры Готье, профессионала с многолетним опытом в области остеопатии, массажа и кинезиологии.

🌿 Остеопатия: Вера поможет вам восстановить гармонию в организме, используя мягкие мануальные техники.

💆 Массаж: Расслабьтесь и избавьтесь от стресса с помощью персонализированных массажных программ.

🏋️ Кинезиология: Изучим ваше тело в движении и разработаем уникальные упражнения для улучшения физического состояния.

Не откладывайте свое благополучие на потом! Запишитесь на консультацию уже сегодня.

📞 Телефон для записи: 438-792-0778

📍 Адрес: 3180 Ch.Chambly #301

@ info@kinartstudio.com www.kinartstudio.com