Заботьтесь о своем здоровье с Верой Готье!
✨ Остеопатия | Массаж | Кинезиология ✨
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✅ Индивидуальный подход к каждому клиенту
✅ Удобные часы работы
Вы ищете комплексный подход к восстановлению своего тела?
Приглашаем вас в уютный кабинет Веры Готье, профессионала с многолетним опытом в области остеопатии, массажа и кинезиологии.
🌿 Остеопатия: Вера поможет вам восстановить гармонию в организме, используя мягкие мануальные техники.
💆 Массаж: Расслабьтесь и избавьтесь от стресса с помощью персонализированных массажных программ.
🏋️ Кинезиология: Изучим ваше тело в движении и разработаем уникальные упражнения для улучшения физического состояния.
Не откладывайте свое благополучие на потом! Запишитесь на консультацию уже сегодня.
📞 Телефон для записи: 438-792-0778
📍 Адрес: 3180 Ch.Chambly #301
@ info@kinartstudio.com www.kinartstudio.com
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