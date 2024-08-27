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Набор в группы для занятия пилатесом и растяжкой
Присоединяйся к Prostretch MTL и раскрой возможности своего тела.
Наши занятия пилатесом и растяжкой помогут улучшить твою осанку и подвижность.
Подходит для любого уровня! 🌟
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📲 [438 828-1829]
📩 [prostretch.mtl@gmail.com]
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