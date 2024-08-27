Набор в группы для занятия пилатесом и растяжкой

Присоединяйся к Prostretch MTL и раскрой возможности своего тела.

Наши занятия пилатесом и растяжкой помогут улучшить твою осанку и подвижность.

Подходит для любого уровня! 🌟

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📲 [438 828-1829]

📩 [prostretch.mtl@gmail.com]

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