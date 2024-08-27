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Академия танца Надин All Wemontreal
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Набор в группы для занятия пилатесом и растяжкой

Присоединяйся к Prostretch MTL и раскрой возможности своего тела.

Наши занятия пилатесом и растяжкой помогут улучшить твою осанку и подвижность.

Подходит для любого уровня! 🌟

📅 Забронируй место уже сегодня!
📲 [438 828-1829]
📩 [prostretch.mtl@gmail.com]
👣 Подписывайся на нас в Instagram [@prostretch.mtl]

Контакты

Телефон
+1 438 828-1829
Email
prostretch.mtl@gmail.com
Сайт
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/dance-academy-nadine/
Социальные сети

Карта

Набор в группы для занятия пилатесом и растяжкой 0 reviews

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